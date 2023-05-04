Mash: украинский беспилотник Shark сбили под Белгородом

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Дрон с камерой сбили под Белгородом. Украинский беспилотник пролетел 5,5 км по территории РФ. Затем его сбили. Упал БПЛА в поле.
По данным источника, это был беспилотник Shark. Аппарат предназначен для разведки и корректировки направления ударов, в том числе для ракет Himars.
Специалисты не обнаружили взрывчатку, однако заметили на нём камеру с 30-кратным зумом. Как пояснили авторы канала, оптика могла вскрыть российские позиции на несколько километров.
Накануне дрон-камикадзе атаковал водонапорную башню в Белгородской области. Сообщалось, что беспилотник врезался в объект на территории свинокомплекса.