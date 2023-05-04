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Mash: украинский беспилотник Shark сбили под Белгородом

4 мая 2023, 06:33
Фото: Mash
Беспилотник пролетел 5,5 км вглубь границы, после чего его сбили. БПЛА упал поле. Сообщается, что такие дроны используются для разведки и корректировки ударов.
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СВО

Дрон с камерой сбили под Белгородом. Украинский беспилотник пролетел 5,5 км по территории РФ. Затем его сбили. Упал БПЛА в поле.

По данным источника, это был беспилотник Shark. Аппарат предназначен для разведки и корректировки направления ударов, в том числе для ракет Himars.

Специалисты не обнаружили взрывчатку, однако заметили на нём камеру с 30-кратным зумом. Как пояснили авторы канала, оптика могла вскрыть российские позиции на несколько километров.

Накануне дрон-камикадзе атаковал водонапорную башню в Белгородской области. Сообщалось, что беспилотник врезался в объект на территории свинокомплекса.

Фото: Mash
Беспилотник-камикадзе атаковал водонапорную башню в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#СВО#Происшествия#Беспилотник#Дрон#Атака#Граница#Камера#Поле#Спецоперация
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