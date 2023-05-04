Куда обращаться тем, кого обманул «ЛИМБ» при оплате медицинских услуг по полису ОМС

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
ООО «Центр ЛИМБ» предоставлял недостоверные сведения в страховую организацию и заставлял белгородцев платить за бесплатные операции. Ранее сообщалось, что в ходе рассмотрения дела причинённый ущерб территориальному фонду обязательного медицинского страхования области и пациентам полностью возместили. Однако позже в Бел.Ру обратилась жительница Губкина, муж которой также заплатил за оказанную услугу медцентру 18 тыс. рублей в 2016 году. По словам женщины, ущерб ему не возместили. Также женщина подчёркивала, что её муж давал показания по делу в следственном отделе Старого Оскола.
Редакция Бел.Ру направила официальный запрос в областную прокуратуру и следственный комитет.
В областном следкоме ответили, что в производстве следственного отдела по Старому Осколу уголовные дела и материальны процессуальных проверок по факту мошеннических действий ООО «Центр ЛИМБ» не находились.
В прокуратуре сообщили, в производстве СЧ СУ УМВД России по области находилось уголовное дело по обвинению руководителей ООО «Центр ЛИМБ» в хищении (29 эпизодов) в 2016 году денежных средств территориального фонда ОМС и клиентов медцентра. По результатам расследования уголовное дело было направлено в Октябрьский районный суд Белгорода. Согласно приговору суда, причинённый ущерб возмещён потерпевшим в полном объёме.
В прокуратуре рекомендовали гражданам, ставшим, по их мнению, жертвами мошенничества со стороны представителей ООО «Центр ЛИМБ», незамедлительно обратиться в СЧ СУ УМВД России по Белгородской области по улице Князя Трубецкого, 60 в Белгороде.