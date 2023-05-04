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Куда обращаться тем, кого обманул «ЛИМБ» при оплате медицинских услуг по полису ОМС

4 мая 2023, 10:31
Фото: 1MI

Прокуратура рассказала, куда обращаться обманутым «ЛИМБом» при оплате медуслуг

В медорганизации ООО «Центр Лимб» пациенты платили за медицинские услуги, которые должны оказываться бесплатно по полису ОМС.

ООО «Центр ЛИМБ» предоставлял недостоверные сведения в страховую организацию и заставлял белгородцев платить за бесплатные операции. Ранее сообщалось, что в ходе рассмотрения дела причинённый ущерб территориальному фонду обязательного медицинского страхования области и пациентам полностью возместили. Однако позже в Бел.Ру обратилась жительница Губкина, муж которой также заплатил за оказанную услугу медцентру 18 тыс. рублей в 2016 году. По словам женщины, ущерб ему не возместили. Также женщина подчёркивала, что её муж давал показания по делу в следственном отделе Старого Оскола.

Не всем белгородцам, ставшим жертвами обмана, вернули деньги за бесплатные операции
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Редакция Бел.Ру направила официальный запрос в областную прокуратуру и следственный комитет.

В областном следкоме ответили, что в производстве следственного отдела по Старому Осколу уголовные дела и материальны процессуальных проверок по факту мошеннических действий ООО «Центр ЛИМБ» не находились.

В прокуратуре сообщили, в производстве СЧ СУ УМВД России по области находилось уголовное дело по обвинению руководителей ООО «Центр ЛИМБ» в хищении (29 эпизодов) в 2016 году денежных средств территориального фонда ОМС и клиентов медцентра. По результатам расследования уголовное дело было направлено в Октябрьский районный суд Белгорода. Согласно приговору суда, причинённый ущерб возмещён потерпевшим в полном объёме.

В прокуратуре рекомендовали гражданам, ставшим, по их мнению, жертвами мошенничества со стороны представителей ООО «Центр ЛИМБ», незамедлительно обратиться в СЧ СУ УМВД России по Белгородской области по улице Князя Трубецкого, 60 в Белгороде.

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#Алина Харина#Медцентр#Операции#Суды#Прокуратура области#Следственный комитет#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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