Куда обращаться тем, кого обманул «ЛИМБ» при оплате медицинских услуг по полису ОМС

ООО «Центр ЛИМБ» предоставлял недостоверные сведения в страховую организацию и заставлял белгородцев платить за бесплатные операции. Ранее сообщалось, что в ходе рассмотрения дела причинённый ущерб территориальному фонду обязательного медицинского страхования области и пациентам полностью возместили. Однако позже в Бел.Ру обратилась жительница Губкина, муж которой также заплатил за оказанную услугу медцентру 18 тыс. рублей в 2016 году. По словам женщины, ущерб ему не возместили. Также женщина подчёркивала, что её муж давал показания по делу в следственном отделе Старого Оскола.