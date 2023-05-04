Каждый второй белгородец — волонтёр? Как считали число добровольцев в регионе

Выходит, каждый второй житель региона — волонтёр. Поскольку в области живёт 1,5 млн человек. Власти объяснили, как вёлся подсчёт. Соответствующее указание дала Росмолодёжь. Волонтёрами же белгородцев считают в возрасте от семи лет.