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Каждый второй белгородец — волонтёр? Как считали число добровольцев в регионе

4 мая 2023, 11:17
Фото: 1MI

В белгородском правительстве объяснили число волонтёров в регионе

По итогам 2022 года в Белгородской области насчитали 744,3 тыс. добровольцев. Эти данные удивили жителей региона: выходит, что каждый второй белгородец является волонтёром. Логику подсчёта региональное правительство раскрыло журналистам Go31.

В правительстве объяснили число волонтёров, которое насчитали в регионе по итогам 2022 года. В Белгородской области в проектах и мероприятиях поучаствовали 744,3 тыс. добровольцев.

Выходит, каждый второй житель региона — волонтёр. Поскольку в области живёт 1,5 млн человек. Власти объяснили, как вёлся подсчёт. Соответствующее указание дала Росмолодёжь. Волонтёрами же белгородцев считают в возрасте от семи лет.

Пока в регионе работают порядка 50 волонтёрских организаций, помогающим участникам спецоперации. Ведётся сбор гумпомощи, покупаются необходимые вещи. Добровольцы организуют точки горячего питания, изготавливают маскировочные сети и окопные свечи, шьют и вяжут одежду, пишет издание.

Кроме того, зачастую волонтёры помогают беженцам. Волонтёры ездят в ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области для восстановления разрушенных объектов. Добровольцам предоставляли во временное пользования автомобили и помещения, помогали в закупке специального оборудования и заготовке брёвен.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Общество#Спецоперация#Волонтёры#Помощь#Правительство области#Добровольцы#Подсчёт
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