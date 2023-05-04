Каждый второй белгородец — волонтёр? Как считали число добровольцев в регионе

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В правительстве объяснили число волонтёров, которое насчитали в регионе по итогам 2022 года. В Белгородской области в проектах и мероприятиях поучаствовали 744,3 тыс. добровольцев.
Выходит, каждый второй житель региона — волонтёр. Поскольку в области живёт 1,5 млн человек. Власти объяснили, как вёлся подсчёт. Соответствующее указание дала Росмолодёжь. Волонтёрами же белгородцев считают в возрасте от семи лет.
Пока в регионе работают порядка 50 волонтёрских организаций, помогающим участникам спецоперации. Ведётся сбор гумпомощи, покупаются необходимые вещи. Добровольцы организуют точки горячего питания, изготавливают маскировочные сети и окопные свечи, шьют и вяжут одежду, пишет издание.
Кроме того, зачастую волонтёры помогают беженцам. Волонтёры ездят в ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области для восстановления разрушенных объектов. Добровольцам предоставляли во временное пользования автомобили и помещения, помогали в закупке специального оборудования и заготовке брёвен.