Какие белгородские парки и скверы уже обработали от клещей?

Posted Сегодня, 21:55
Published Сегодня, 21:55
Modified Сегодня, 21:57
Updated Сегодня, 21:57
В Белгороде на время дождей прекращали обработку парков и скверов от клещей, но теперь погода изменилась — стало солнечно. Поэтому белгородка в вечернем прямом эфире мэра Валентина Демидова поинтересовалась, планируется ли продолжить обработку белгородских территорий.
Валентин Демидов ответил, что работы продолжат уже 4 мая.
Конечно, будем продолжать. Завтра, 4 мая, в планах обработка Архиерейской рощи с 08:00 до 13:00, урочища «Каменное» с 13:30 до 14:30 и урочища «Армячий Лог» с 14:00 до 17:00. Прошу жителей обратить на это внимание.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Также мэр рассказал, что на сегодняшний день от клещей обработаны территории Центрального парка, парка Победы, парка «Котофей», Есенинского сквера и часть Сосновки.
Отметим, что акарицидный препарат безвреден для людей и животных, однако рекомендуется не посещать эти места во время обработки и после в течение трёх часов.