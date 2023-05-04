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Какие белгородские парки и скверы уже обработали от клещей?

3 мая 2023, 21:55
Фото: 1MI
Валентин Демидов рассказал, где работы закончены, а где 4 мая они состоятся.

В Белгороде на время дождей прекращали обработку парков и скверов от клещей, но теперь погода изменилась — стало солнечно. Поэтому белгородка в вечернем прямом эфире мэра Валентина Демидова поинтересовалась, планируется ли продолжить обработку белгородских территорий.

Валентин Демидов ответил, что работы продолжат уже 4 мая.

Конечно, будем продолжать. Завтра, 4 мая, в планах обработка Архиерейской рощи с 08:00 до 13:00, урочища «Каменное» с 13:30 до 14:30 и урочища «Армячий Лог» с 14:00 до 17:00. Прошу жителей обратить на это внимание.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Также мэр рассказал, что на сегодняшний день от клещей обработаны территории Центрального парка, парка Победы, парка «Котофей», Есенинского сквера и часть Сосновки.

Отметим, что акарицидный препарат безвреден для людей и животных, однако рекомендуется не посещать эти места во время обработки и после в течение трёх часов.

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#Александра Склярова#Обработка от клещей#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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