Фонд «Поколение» выделил 2,5 млн рублей на поддержку ветеранов Белгородской области

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Деятельность ветеранских организаций на протяжении долгих лет пользуется большой поддержкой со стороны депутата Госдумы Андрея Скоча. В своё время он провёл уникальную для всей России акцию и подарил 2000 автомобилей фронтовикам. Также фонд «Поколение» восстановил памятники и братские могилы воинов не только в Белгородской области, но и в Китае, Венгрии, Болгарии. На протяжении долгих лет помощь оказывается и ветеранским организациям.
4 мая в музее-диораме «Курская битва Белгородское направление» состоялась торжественная церемония поздравления от фонда «Поколение» ветеранских организаций области с Днём Победы. В этом году фонд выделил 2,5 млн рублей.
Финансовую помощь от фонда «Поколение» в Белгородской области постоянно получают 25 местных ветеранских организаций. Средства расходуются на благотворительную помощь и материальную поддержку ветеранов. А в прошлом году фонд выделил автомобили для работы ветеранских организаций в Губкинском, Старооскольском горокругах и Ровеньском районе.
С фондом «Поколение» мы проводим большое количество мероприятий, которые связаны с гражданско-патриотическим воспитанием. Совместно работаем по восстановлению памятников и приводим в порядок места захоронения. Благодаря фонду «Поколение» ко Дню Победы мы можем обеспечить и материальную поддержку наших ветеранов. Мы очень благодарны фонду за поддержку.
Наталья Звягинцева, председатель региональной общественной организации ветеранов
Всего актив Совета ветеранов Белгородской области насчитывает 4800 человек, а число фронтовиков составляет 220 человек. Поздравление ко Дню Победы для фонда «Поколение» — это уже 20-летняя практика, которая связывает руководителя фонда Андрея Скоча и ветеранское движение Белгородской области.
Пройден достаточно большой путь, проведено огромное количество мероприятий, из которых главные — военно-патриотическое воспитание молодёжи, социальная защита ветеранского актива, забота о людях старшего поколения и сохранение исторической памяти. Сегодня ещё есть живые свидетели тех давних событий, и мы гордимся героями, которые сегодня рядом с нами и передают по крупицам память молодому поколению.
Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Скоча
Поздравление Совета ветеранов — это первое из мероприятий, которое проводит фонд «Поколение» в честь Дня Победы. В череде празднований также проведение первого в деятельности фонда турнира по дзюдо. Мероприятие пройдёт 6 мая в Старом Осколе.