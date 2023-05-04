Фонд «Поколение» выделил 2,5 млн рублей на поддержку ветеранов Белгородской области

Деятельность ветеранских организаций на протяжении долгих лет пользуется большой поддержкой со стороны депутата Госдумы Андрея Скоча. В своё время он провёл уникальную для всей России акцию и подарил 2000 автомобилей фронтовикам. Также фонд «Поколение» восстановил памятники и братские могилы воинов не только в Белгородской области, но и в Китае, Венгрии, Болгарии. На протяжении долгих лет помощь оказывается и ветеранским организациям.