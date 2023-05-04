Фейк: Белгородская область планирует выйти из состава РФ

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
В сети распространился новый фейк, якобы в Белгороде готовят референдум о выходе региона из состава РФ. Для большей правдоподобности фейк распространяют с фотографией бюллетеней.
Информация о подготовке такого референдума ложная. Это подтвердили в Избирательной комиссии Белгородской области.
Согласно п. 5.1 ст. 6 Федерального конституционного закона от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», на референдум не могут выноситься вопросы об изменении статуса субъекта (субъектов) Российской Федерации, закреплённого Конституцией РФ.
Напоминаем, по ст. 280.1 УК РФ публичные призывы к осуществлению действий против территориальной целостности России наказываются лишением свободы на срок до 4 лет, а при использовании СМИ и соцсетей — до 5 лет лишения свободы.
Из последних ярких фейков были голуби в Белгороде, которые якобы несут угрозу своим биологическим терроризмом.