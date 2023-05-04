Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:54

Published Сегодня, 16:54

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Изображение материала

Фейк: Белгородская область планирует выйти из состава РФ

4 мая 2023, 16:54
Фото: Telegram-канал "Война с фейками. Белгород"
В сети распространились фотографии бюллетеней — якобы в Белгороде готовят референдум для выхода из состава РФ. Об этом написали в Telegram-канале «Война с фейками. Белгород».

В сети распространился новый фейк, якобы в Белгороде готовят референдум о выходе региона из состава РФ. Для большей правдоподобности фейк распространяют с фотографией бюллетеней.

Информация о подготовке такого референдума ложная. Это подтвердили в Избирательной комиссии Белгородской области.

Согласно п. 5.1 ст. 6 Федерального конституционного закона от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», на референдум не могут выноситься вопросы об изменении статуса субъекта (субъектов) Российской Федерации, закреплённого Конституцией РФ.

Напоминаем, по ст. 280.1 УК РФ публичные призывы к осуществлению действий против территориальной целостности России наказываются лишением свободы на срок до 4 лет, а при использовании СМИ и соцсетей — до 5 лет лишения свободы.

Из последних ярких фейков были голуби в Белгороде, которые якобы несут угрозу своим биологическим терроризмом.

«БНР» не ждёт: очередной фейк о Белгородской области опровергли в Сети
Узнать подробнее
Читайте также:
«Фиксера Бел.Ру» задержали за сбором разведданных в Киеве: очередной фейк от СБУФейк: у белгородцев из Журавлёвки отнимают новые квартирыБелгородцы заподозрили голубей в биологическом терроризме
#Алина Харина#Белгородская область#Фейки#Фейковые новости#Закон о фейках#БНР
Подпишитесь
Рогатый Моисей и передёргивания. Что рассказал Сергачёв на апелляции по «Евангелию»
Сегодня, 17:10
Путин о белгородском приграничье: Там сильные люди работают
Сегодня, 14:00
Власти опровергли попытку теракта в школе Старого Оскола
Сегодня, 16:02
Праздничного салюта в День Победы в Старом Осколе не будет
Сегодня, 15:04
Ученики белгородской гимназии попали в больницу из-за отравления успокоительным
Сегодня, 11:32
SHOT: в Белгородской области нашли третью авиабомбу ФАБ-500
Сегодня, 14:56