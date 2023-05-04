Федеральный следком заинтересовался ЧП в гимназии в Белгородской области

Из Прохоровской ЦРБ их направили в детскую областную больницу в Белгороде. По информации минздрава, по состоянию на полдень 3 мая четверо юных пациентов оставались в педиатрическом отделении, один находился в реанимации. Состояние детей оценили как средней степени тяжести, без угрозы для жизни.