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Федеральный следком заинтересовался ЧП в гимназии в Белгородской области

4 мая 2023, 08:19
Фото: 1MI
Руководитель регионального ведомства передаст подробности проверки начальнику СК РФ Александру Бастрыкину. Речь идёт о происшествии в прохоровской гимназии. Пятеро подростков попали в больницу с отравлением после того, как употребили неизвестный препарат.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по результатам проверки происшествия, случившегося в гимназии в Прохоровке. Об итогах ему сообщит руководитель регионального ведомства Станислав Захаров.

О происшествии стало известно накануне. В гимназии в Прохоровке отравились пятеро подростков. На занятиях они почувствовали сонливость, озноб. Детям вызвали скорую помощь.

Из Прохоровской ЦРБ их направили в детскую областную больницу в Белгороде. По информации минздрава, по состоянию на полдень 3 мая четверо юных пациентов оставались в педиатрическом отделении, один находился в реанимации. Состояние детей оценили как средней степени тяжести, без угрозы для жизни.

Известно, что пострадали ученики восьмого класса. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, лекарственный препарат в гимназию принесла ученица.

Пятеро школьников попали в больницу в Белгороде из-за отравления, один в реанимации
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