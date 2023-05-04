Федеральный следком заинтересовался ЧП в гимназии в Белгородской области

Posted 4 мая 2023, 08:19
Published 4 мая 2023, 08:19
Modified 4 мая 2023, 08:21
Updated 4 мая 2023, 08:21
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по результатам проверки происшествия, случившегося в гимназии в Прохоровке. Об итогах ему сообщит руководитель регионального ведомства Станислав Захаров.
О происшествии стало известно накануне. В гимназии в Прохоровке отравились пятеро подростков. На занятиях они почувствовали сонливость, озноб. Детям вызвали скорую помощь.
Из Прохоровской ЦРБ их направили в детскую областную больницу в Белгороде. По информации минздрава, по состоянию на полдень 3 мая четверо юных пациентов оставались в педиатрическом отделении, один находился в реанимации. Состояние детей оценили как средней степени тяжести, без угрозы для жизни.
Известно, что пострадали ученики восьмого класса. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, лекарственный препарат в гимназию принесла ученица.