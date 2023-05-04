Двое детей пострадали в ДТП в Белгородской области

В Губкине водитель авто наехал на 11-летнюю девочку на пешеходном переходе, а в Валуйском горокруге 11-летняя велосипедистка не уступила дорогу автомобилю и получила травмы. Подробности сообщают в региональном УМВД.

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