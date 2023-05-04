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Двое детей пострадали в ДТП в Белгородской области

4 мая 2023, 08:57
Фото: 1MI
В Губкине водитель авто наехал на 11-летнюю девочку на пешеходном переходе, а в Валуйском горокруге 11-летняя велосипедистка не уступила дорогу автомобилю и получила травмы. Подробности сообщают в региональном УМВД.
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ДТП

Сразу двое детей пострадали в ДТП в Белгородской области накануне. Обе потерпевшие — 11-летние школьницы.

В Губкине вечером 3 мая на улице Чайковского 39-летний водитель Kia наехал на 11-летнюю девочку. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок пострадал.

Ещё одна авария произошла в Валуйском горокруге на трассе Валуйки — Уразово — Логачёвка. 11-летняя велосипедистка ехала по нерегулируемому перекрёстку и не предоставила преимущество автомобилю Renault. Школьница получила травмы.

Также ДТП зафиксировали в Ивнянском районе на трассе М-2 «Крым». Водитель иномарки превысил скорость и врезался в столб. Машина перевернулась, а автомобилист пострадал. Его госпитализировали.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Губкин#Ивнянский район#Валуйский горокруг#ДТП#Происшествия#Дети#Велосипед#Автомобиль#Иномарка#Трасса
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