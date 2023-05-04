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Чистая прибыль АО ЭФКО выросла в четыре раза в прошлом году

4 мая 2023, 08:47
Фото: 1MI
Деньги. Архивное фото
АО «Эфирное» (ЭФКО) отчиталось об итогах 2022 года: чистая прибыль компании составила 512 млн рублей.

Согласно данным государственного информационного ресурса бухгалтерской и финансовой отчётностей, в прошлом году чистая прибыль ЭФКО составила 512 млн рублей. Это в четыре раза больше, чем было в 2021 году, когда компания отчиталась о прибыли в 123 млн рублей.

Выручка ЭФКО за 2022 год составила 56 млн рублей — на 2 млн больше, чем до этого. Прибыль от продаж — 2,3 млн рублей.

ЭФКО зарегистрировано в Алексеевском районе Белгородской области с декабря 1992 года. Сфера деятельности ЭФКО — производство растительных и животных масел, а также жиров. Уставный капитал предприятия — 351,8 млн рублей. Один из председателей совета директоров компании — Валерий Кустов, он входит в топ-100 самых влиятельных белгородцев.

Недавно на предприятии ЭФКО произошёл неприятный случай — столкнулись перевозившие продукцию поезда. Всё это принесло ущерб на сумму более миллиона рублей. На данный момент компания проводит внутреннее расследование, СУ СКР по региону завёл уголовное дело.

После столкновения вагонов на заводе «Эфко» белгородский СК завёл уголовное дело
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#Артем Черненко#Белгородская область#Алексеевка#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Общество#Эфко#Прибыль#Выручка
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