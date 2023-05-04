Чистая прибыль АО ЭФКО выросла в четыре раза в прошлом году

Согласно данным государственного информационного ресурса бухгалтерской и финансовой отчётностей, в прошлом году чистая прибыль ЭФКО составила 512 млн рублей. Это в четыре раза больше, чем было в 2021 году, когда компания отчиталась о прибыли в 123 млн рублей.