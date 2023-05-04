Чистая прибыль АО ЭФКО выросла в четыре раза в прошлом году

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
Согласно данным государственного информационного ресурса бухгалтерской и финансовой отчётностей, в прошлом году чистая прибыль ЭФКО составила 512 млн рублей. Это в четыре раза больше, чем было в 2021 году, когда компания отчиталась о прибыли в 123 млн рублей.
Выручка ЭФКО за 2022 год составила 56 млн рублей — на 2 млн больше, чем до этого. Прибыль от продаж — 2,3 млн рублей.
ЭФКО зарегистрировано в Алексеевском районе Белгородской области с декабря 1992 года. Сфера деятельности ЭФКО — производство растительных и животных масел, а также жиров. Уставный капитал предприятия — 351,8 млн рублей. Один из председателей совета директоров компании — Валерий Кустов, он входит в топ-100 самых влиятельных белгородцев.
Недавно на предприятии ЭФКО произошёл неприятный случай — столкнулись перевозившие продукцию поезда. Всё это принесло ущерб на сумму более миллиона рублей. На данный момент компания проводит внутреннее расследование, СУ СКР по региону завёл уголовное дело.