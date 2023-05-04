Буцаев: На кафедре РЭО в РЭУ им. Плеханова подготовят специалистов для отрасли

Начиная с сентября кафедра будет проводить обучение студентов по программам магистратуры (ESG и «Зеленая экономика») и повышать профессиональные квалификации работников в рамках программ дополнительного профессионального образования, разработанных совместно с РЭО. Кроме того, кафедра будет заниматься научно-исследовательской работой в области обращения с отходами и ЭЗЦ. Предполагается, что ежегодно более 500 отраслевых специалистов будут обучаться по программам магистратуры и дополнительного профессионального образования, пишет inkazan.ru.