Буцаев: На кафедре РЭО в РЭУ им. Плеханова подготовят специалистов для отрасли

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:44
Начиная с сентября кафедра будет проводить обучение студентов по программам магистратуры (ESG и «Зеленая экономика») и повышать профессиональные квалификации работников в рамках программ дополнительного профессионального образования, разработанных совместно с РЭО. Кроме того, кафедра будет заниматься научно-исследовательской работой в области обращения с отходами и ЭЗЦ. Предполагается, что ежегодно более 500 отраслевых специалистов будут обучаться по программам магистратуры и дополнительного профессионального образования, пишет inkazan.ru.
«Нашей отрасли необходимы высококвалифицированные кадры, и я благодарю РЭУ им. Г. В. Плеханова и лично ректора Ивана Васильевича Лобанова за предоставленную возможность стать полноценным участником работы в этом направлении», - сказал Денис Буцаев.
День магистерской программы “ESG-трансформация предприятий” состоится 4 мая, в рамках которого заинтересованные лица смогут узнать подробности поступления и обучения по программе магистратуры на базовой кафедре РЭО. Ссылка для участия в мероприятии: https://events.webinar.ru/rea/399900638.
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова является частью консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, созданного Российским экологическим оператором. Консорциум также включает в себя 21 университет, отраслевые компании и ключевых игроков отрасли обращения с отходами.