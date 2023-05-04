БПЛА в Воронежской области, обстрел — в Брянской: что произошло в регионах

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Воронежская область
Рано утром 4 мая в Воронежской области система ПВО сбила беспилотник. Обошлось без жертв и разрушений. По словам губернатора соседнего региона Александра Гусева, жизни и здоровью воронежцев ничего не угрожает.
Брянская область
Происшествие утром случилось и в Брянской области — приграничный регион вновь попал под обстрел. В этот раз удар нанесли по селу Полевые Новоселки Суземского района. Пострадал мирный житель. По информации губернатора Александра Богомаза, повреждения в результате обстрела получили несколько домов, были перебои с энергоснабжением.
Ростовская область
О ещё двух ночных происшествиях сообщили губернаторы Ростовской области и Краснодарского края.
В первом случае беспилотник врезался в строящиеся конструкции Новошахтинского завода нефтепродуктов. Произошло это в Красносулинском районе Ростовской области. После того, как БПЛА врезался в конструкцию, он взорвался.
Как сообщил губернатор Василий Голубев, в результате взрыва начался пожар. Однако огонь сразу же потушили сотрудники предприятия. Ущерб, нанесённый сооружениям, оценили как незначительный. Жертв и пострадавших нет.
Краснодарский край
Сообщалось также о пожаре на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае минувшей ночью. По информации губернатора Вениамина Кондратьева, обошлось без пострадавших. После пяти часов утра глава региона сообщил о ликвидации возгорания.
РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что причиной пожара на Ильском НПЗ была атака четырёх беспилотников. Один дрон не разорвался, его контролируемо подорвут, добавляет ТАСС.
Напомним, что под Белгородом сбили украинский беспилотник Shark, предназначенный для разведки и корректировки ракетных ударов. БПЛА упал в поле.