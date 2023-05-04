БПЛА в Воронежской области, обстрел — в Брянской: что произошло в регионах

Происшествие утром случилось и в Брянской области — приграничный регион вновь попал под обстрел. В этот раз удар нанесли по селу Полевые Новоселки Суземского района. Пострадал мирный житель. По информации губернатора Александра Богомаза, повреждения в результате обстрела получили несколько домов, были перебои с энергоснабжением.