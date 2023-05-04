Беспилотник под Белгородом, экстремистская книга и порох в школе: итоги дня

Под Белгородом сбили беспилотник, область снова попала под обстрел, «Евангелие от Елизаветы» так и осталось экстремистским, а полиция проверит школу в Старом Осколе после того, как ученик пронёс туда неожиданный набор.

Беспилотник и обстрелы Экстремистская книга Происшествие в школе