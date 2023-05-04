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Беспилотник под Белгородом, экстремистская книга и порох в школе: итоги дня

4 мая 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Под Белгородом сбили беспилотник, область снова попала под обстрел, «Евангелие от Елизаветы» так и осталось экстремистским, а полиция проверит школу в Старом Осколе после того, как ученик пронёс туда неожиданный набор.

Беспилотник и обстрелы

Украинский беспилотник Shark сбили под Белгородом. БПЛА пролетел 5,5 км вглубь границы, но его сбили, он упал в поле. Взрывчатку на нём не обнаружили, зато заметили камеру. Оптика могла вскрыть позиции ВС РФ на несколько километров.

Также в регионе произошли обстрелы. 4 мая около 13:40 ВСУ в очередной раз атаковали село Щетиновка в Белгородском районе. Спустя 40 минут под обстрелом оказался хутор Балки в Шебекинском горокруге.

Mash: украинский беспилотник Shark сбили под Белгородом
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Экстремистская книга

Белгородский облсуд оставил в силе решение о признании скандальной книги «Евангелие от Елизаветы» экстремистской. 4 мая суд рассмотрел апелляцию от депутата Валерия Сергачёва, однако решение не изменилось.

Сергачёв пытался оспорить результаты экспертизы книги. Предполагается, что депутат попытается оспорить и решение областного суда. Напомним, книгу признали экстремистской по решению суда 17 февраля 2023 года.

Областной суд оставил в силе признание экстремистским «Евангелие от Елизаветы»
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Происшествие в школе

В Старом Осколе ученик школы №5 пронёс на уроки порох, селитру и керосин, утверждают горожане. Теперь старооскольцы просят привлечь к ответственности администрацию школы за халатное отношение.

Одна из местных жительниц пожаловалась губернатору и раскритиковала работу школьной администрации, которая якобы «замяла» это дело. Инцидент проверят правоохранительные органы.

Полиция в Старом Осколе проверит инцидент с пронёсшим на уроки порох учеником
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