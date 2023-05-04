Белгородцев попросили поддержать новый формат «Бессмертного полка»

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
Многие жители Белгородской области готовы, как и раньше, участвовать в «Бессмертном полке», несмотря на опасность. Тем не менее, рисковать белгородские власти не будут, оперативная обстановка непростая, поэтому акцию преобразовали в новые форматы.
Всем желающим почтить память своих предков и победы в Великой Отечественной войне предложили разные варианты для этого. Например, можно выложить пост в соцсетях с рассказом о родственнике, который был участником войны. Можно наклеить его фото на автомобиль — нарушением это не засчитают. А можно даже на окна своего дома.
Глава Белгородского района Владимир Перцев попросил местных жителей поддержать новый формат акции. Он считает, что это необходимо всем нам.
Я уже своего деда повесил на лобовое стекло машины. Также в окнах своих домовладений, квартир, образовательных учреждений будут баннеры. Везде будет «Бессмертный полк». Это та акция, которая всем нам необходима. Прошу поддержать тот формат, который сегодня определён.
Владимир Перцев, глава Белгородского района