Белгородцев попросили поддержать новый формат «Бессмертного полка»

Всем желающим почтить память своих предков и победы в Великой Отечественной войне предложили разные варианты для этого. Например, можно выложить пост в соцсетях с рассказом о родственнике, который был участником войны. Можно наклеить его фото на автомобиль — нарушением это не засчитают. А можно даже на окна своего дома.