Белгородским мобилизованным привезли квадрокоптеры и тепловизоры

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Губернатор Вячеслав Гладков встретился с мобилизованными белгородцами, которые служат в Херсонской области. Военнослужащим глава региона передал необходимые вещи. Также обсуждались вопросы помощи семьям военнослужащих.
Передали бойцам всё, что они просили — от ёмкости для воды и маскировочных сетей до квадрокоптеров и тепловизоров. Сформировали новый список вещей. Помочь обещают в кратчайшие сроки.
Кроме того, военнослужащие попросили помочь их родным. Прозвучали просьбы об утеплении крыши, установке фонарей у домов. Тому, что это не сделали вовремя, Гладков удивился и пообещал разобраться.
«В ближайшее время, повторюсь, мы дополнительную помощь окажем. Всё, что необходимо, отправим, чтобы и служилось легче, и понимали: и власть, и, самое главное, все жители Белгородской области рядом», — добавил губернатор.