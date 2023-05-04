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Белгородским мобилизованным привезли квадрокоптеры и тепловизоры

4 мая 2023, 14:14
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Вячеслав Гладков встретился с мобилизованными белгородцами и передал им необходимые вещи. Во время встречи обсудили вопросы помощи семьям военнослужащих. Подробнее о встрече глава региона рассказал в своём Telegram-канале.
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Военные

Губернатор Вячеслав Гладков встретился с мобилизованными белгородцами, которые служат в Херсонской области. Военнослужащим глава региона передал необходимые вещи. Также обсуждались вопросы помощи семьям военнослужащих.

Передали бойцам всё, что они просили — от ёмкости для воды и маскировочных сетей до квадрокоптеров и тепловизоров. Сформировали новый список вещей. Помочь обещают в кратчайшие сроки.

Кроме того, военнослужащие попросили помочь их родным. Прозвучали просьбы об утеплении крыши, установке фонарей у домов. Тому, что это не сделали вовремя, Гладков удивился и пообещал разобраться.

«В ближайшее время, повторюсь, мы дополнительную помощь окажем. Всё, что необходимо, отправим, чтобы и служилось легче, и понимали: и власть, и, самое главное, все жители Белгородской области рядом», — добавил губернатор.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Более 6 тыс. раз обратились белгородцы в центры оказания помощи семьям военнослужащих
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Военные#Общество#Спецоперация#Помощь#Военнослужащие#Мобилизованные
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