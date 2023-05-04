Белгородские власти не подтвердили информацию о 20 миномётных прилётах в приграничье

Ранее стало известно о том, что под Белгородом сбили беспилотник, предназначенный для разведки и корректировки ударов. Происшествие зафиксировали не только в Белгородкой области. Утром в соседней Воронежской сбили беспилотник, а в Брянской в результате обстрела пострадал мирный житель.