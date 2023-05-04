Белгородские власти не подтвердили информацию о 20 миномётных прилётах в приграничье

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В Telegram-канале Mash 4 мая сообщили о том, что под обстрел попал посёлок Прилесье в Белгородской области. По информации источника, зафиксировано около 20 миномётных прилётов, в населённом пункте нет света.
Эти данные не подтвердили в региональном правительстве. Как стало известно Бел.Ру, обстрел произошёл вне населённого пункта. В самом посёлке есть свет.
Ранее стало известно о том, что под Белгородом сбили беспилотник, предназначенный для разведки и корректировки ударов. Происшествие зафиксировали не только в Белгородкой области. Утром в соседней Воронежской сбили беспилотник, а в Брянской в результате обстрела пострадал мирный житель.