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Белгородские власти не подтвердили информацию о 20 миномётных прилётах в приграничье

4 мая 2023, 08:34
Фото: Bel.ru
В Сети сообщили о том, что огонь открыли по посёлку Прилесье. По информации Mash, в населённом пункте насчитали несколько прилётов. В региональном правительстве ответили Бел.Ру, что данные не соответствуют действительности.
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СВО

В Telegram-канале Mash 4 мая сообщили о том, что под обстрел попал посёлок Прилесье в Белгородской области. По информации источника, зафиксировано около 20 миномётных прилётов, в населённом пункте нет света.

Эти данные не подтвердили в региональном правительстве. Как стало известно Бел.Ру, обстрел произошёл вне населённого пункта. В самом посёлке есть свет.

Ранее стало известно о том, что под Белгородом сбили беспилотник, предназначенный для разведки и корректировки ударов. Происшествие зафиксировали не только в Белгородкой области. Утром в соседней Воронежской сбили беспилотник, а в Брянской в результате обстрела пострадал мирный житель.

Mash: украинский беспилотник Shark сбили под Белгородом
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Прилёты#Отсутствие света#Происшествия#Спецоперация#СВО#Обстрел#Белгородская область#Прилесье
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