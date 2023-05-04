Белгородская область вновь попала под обстрел

Около 13:40 ВСУ обстреляли Белгородский район. Атаке подверглось село Щетиновка. Подробностей пока нет. Есть ли разрушения и пострадавшие, также неизвестно. Отметим, что населённый пункт ранее неоднократно попадал под обстрелы.