Белгородская область вновь попала под обстрел

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область. Под обстрел попал хутор Балки в Шебекинском горокруге. Местные жители получили соответствующую рассылку от РСЧС. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
Около 13:40 ВСУ обстреляли Белгородский район. Атаке подверглось село Щетиновка. Подробностей пока нет. Есть ли разрушения и пострадавшие, также неизвестно. Отметим, что населённый пункт ранее неоднократно попадал под обстрелы.