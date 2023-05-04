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Белгородская область вновь попала под обстрел

4 мая 2023, 11:20
Фото: Bel.ru

Хутор Балки обстреляли в Белгородской области

ВСУ обстреляли хутор Балки в Шебекинском округе. Местные жители получили рассылку от РСЧС.
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Обстрел

ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область. Под обстрел попал хутор Балки в Шебекинском горокруге. Местные жители получили соответствующую рассылку от РСЧС. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Около 13:40 ВСУ обстреляли Белгородский район. Атаке подверглось село Щетиновка. Подробностей пока нет. Есть ли разрушения и пострадавшие, также неизвестно. Отметим, что населённый пункт ранее неоднократно попадал под обстрелы.

Фото: РСЧС
В результате обстрелов в Шебекинском округе повреждены 637 домов
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#РСЧС#Спецоперация#СВО#Хутор Балки
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