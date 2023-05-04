Автобусную остановку в Белгородской области оцепили из-за найденной на крыше гранаты

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В Сети утверждалось, что на крыше одной из остановок в Валуйках обнаружили взрывоопасный предмет, вероятно, гранату, — «территория оцеплена, спецслужбы на месте».
Чтобы проверить информацию, журналисты Бел.Ру позвонили в отдел безопасности Валуек. На том конце провода нам сообщили, что данных о происшествии у них нет.
Так как в сообщении утверждалось, что место оцеплено, мы также позвонили в пресс-службу ГУ МЧС по региону. Нам ответили, что информации о гранате им не поступало, но теперь они её проверят.
За комментарием мы также обратились к силовым ведомствам. В пресс-службах нам рассказали, что о гранате в Валуйках им также не известно. Позже Telegram-канале опубликовали фото с места событий.
Напомним, что неделю назад два автомобиля с сумками с гранатами остановили пограничники в Белгородской области.