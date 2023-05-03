Жителей белгородского села отселили из-за застрявшего в земле снаряда

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что в селе Головчино Грайворонского округа уже несколько дней не могут вытащить застрявший в земле снаряд. Из-за этого часть жителей отселили в безопасное место.
Для того, чтобы извлечь взрывоопасный предмет, была выкопана воронка глубиной 12 метров, но её всё время заливают дожди.
Работают спасатели МЧС, военные. Ситуация усложняется тем, что дожди. Воронка наполняется водой. Трудно работать технике. Но убеждён, что все работы будут выполнены. Сейчас часть населения отселена. Всё предпринимается для того, чтобы никто не пострадал. Уверен, что наши спасатели, наши сапёры справятся с поставленной задачей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области