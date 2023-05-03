Жителей белгородского села отселили из-за застрявшего в земле снаряда

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что в селе Головчино Грайворонского округа уже несколько дней не могут вытащить застрявший в земле снаряд. Из-за этого часть жителей отселили в безопасное место.