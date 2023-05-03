Закрытому больше года аэропорту в Белгороде сократят субсидию

По данным одного из источников, почти 2,5 млрд рублей выделят аэропортам из резервного фонда правительства. Другой собеседник СМИ сумму не назвал, но заявил, что размер субсидий уменьшится втрое. Снижение он обосновал тем, что воздушные гавани в 2022 году не освоили выделенные средства полностью.