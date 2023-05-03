Закрытому больше года аэропорту в Белгороде сократят субсидию

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
В 2023 году размер субсидий для закрытых из-за СВО аэропортов снизили втрое, пишет издание. Это распространяется на все 11 воздушных гаваней, в том числе в Белгороде. В 2022 году на поддержку 11 аэропортов направили около 7,5 млрд руб.
По данным одного из источников, почти 2,5 млрд рублей выделят аэропортам из резервного фонда правительства. Другой собеседник СМИ сумму не назвал, но заявил, что размер субсидий уменьшится втрое. Снижение он обосновал тем, что воздушные гавани в 2022 году не освоили выделенные средства полностью.
Белгородский аэропорт неоднократно получал финансовую помощь от государства. В частности, в августе прошлого года ему решили выделить 39 млн рублей компенсации.
Также подсчитали, сколько аэропорт теряет с каждого пассажира из-за простоя.
Напомним, аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты не работают уже больше года. Запрет на полёты действует с февраля 2022 года.