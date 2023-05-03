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Юных боксёров из Шебекино отправляют в санаторий, расположенный рядом с границей

3 мая 2023, 18:00
Фото: 1MI
Родители возмутились такому решению и обратились к губернатору с просьбой изменить место сборов.
Сюжет
Дети

Проблему родители озвучили во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору». На сборы в санаторий «Красиво» дети отправятся уже 8 мая, но родители запротестовали. По их словам, всех увозят подальше от границы, а их детей отправляют в санаторий рядом с границей. Многие родители подняли вопрос безопасности детей.

Вячеслав Гладков выслушал одну из родительниц и предложил альтернативу.

У нас уже 12 муниципалитетов с режимом ЧС, и мест на всех не хватает. Поручу Наталье Жигаловой, чтобы она связалась с вами и всё обговорила. Согласен, что санаторий «Красиво» не самое далеко расположенное от границы место. У нас там не было обстрелов, но громко, и факт нахождения рядом с границей вызывает опасения. Проговорим, может, получится отправить в близлежащие регионы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Бокс#Граница украины#Санаторий#Санаторий красиво#Общество#Дети#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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