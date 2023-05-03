Юных боксёров из Шебекино отправляют в санаторий, расположенный рядом с границей

Проблему родители озвучили во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору». На сборы в санаторий «Красиво» дети отправятся уже 8 мая, но родители запротестовали. По их словам, всех увозят подальше от границы, а их детей отправляют в санаторий рядом с границей. Многие родители подняли вопрос безопасности детей.