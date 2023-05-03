Юных боксёров из Шебекино отправляют в санаторий, расположенный рядом с границей

Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
Проблему родители озвучили во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору». На сборы в санаторий «Красиво» дети отправятся уже 8 мая, но родители запротестовали. По их словам, всех увозят подальше от границы, а их детей отправляют в санаторий рядом с границей. Многие родители подняли вопрос безопасности детей.
Вячеслав Гладков выслушал одну из родительниц и предложил альтернативу.
У нас уже 12 муниципалитетов с режимом ЧС, и мест на всех не хватает. Поручу Наталье Жигаловой, чтобы она связалась с вами и всё обговорила. Согласен, что санаторий «Красиво» не самое далеко расположенное от границы место. У нас там не было обстрелов, но громко, и факт нахождения рядом с границей вызывает опасения. Проговорим, может, получится отправить в близлежащие регионы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области