Владимир Шопин представил Стойленский ГОК на белгородской Алее Трудовой Славы

«Имена стойленцев представлены на областной и городской Досках почета, их отмечают высокими наградами. По традиции портреты лучших сотрудников мы размещаем на Доске почета Стойленского ГОКа в честь Дня металлурга. Важно, что на комбинате трудятся профессионалы, которым компания помогает развиваться и лидировать в своей сфере. Наши сотрудники участвуют в образовательных проектах, проходят профессиональную переподготовку, что позволяет нам добиваться высоких результатов в работе», — комментирует генеральный директор СГОКа Максим Беленко.