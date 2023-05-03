Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Изображение материала

Владимир Шопин представил Стойленский ГОК на белгородской Алее Трудовой Славы

3 мая 2023, 11:25
Фото: Алексей Дацковский
Портрет работника Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) Владимира Шопина занесен на Аллею Трудовой Славы в Белгороде.

Машиниста экскаватора рудоуправления отметили в числе лучших работников области, которые достигли высоких показателей в трудовой деятельности предприятий и организаций промышленного комплекса.

Владимир Шопинпришел на СГОК в 1983 году электрослесарем, в 1988 году его перевели машинистом экскаватора участка перегрузки руды и скальной вскрыши, где он и трудится по настоящее время. За многолетний добросовестный труд Владимир Шопин награжден Знаком «Шахтерская слава» III степени и имеет звание «Почетный горняк», отмечен благодарностью Департамента экономического развития Белгородской области и почетным знаком «Стойленского ГОКа» I степени (золото).

«Имена стойленцев представлены на областной и городской Досках почета, их отмечают высокими наградами. По традиции портреты лучших сотрудников мы размещаем на Доске почета Стойленского ГОКа в честь Дня металлурга. Важно, что на комбинате трудятся профессионалы, которым компания помогает развиваться и лидировать в своей сфере. Наши сотрудники участвуют в образовательных проектах, проходят профессиональную переподготовку, что позволяет нам добиваться высоких результатов в работе», — комментирует генеральный директор СГОКа Максим Беленко.

Кроме Владимира Шопина, в этом году на областной Аллее Трудовой Славы размещены портреты 33 лучших представителей различных сфер деятельности, в числе которых медики, учителя, строители, энергетики и т.д, а также названия 35 предприятий области.

СГОК принял участие в профориентационном мероприятия для выпускников и студентов
Узнать подробнее
Читайте также:
СГОК принял участие в профориентационном мероприятия для выпускников и студентовНа СГОКе выбрали лучшего машиниста кранаВ карьере СГОКа обустроили новую базу для ремонтников и водителей автосамосвалов
#Кристина Семенчук#Сгок#Аллея славы#Работник#Награда#Общество#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Пятеро школьников попали в больницу в Белгороде из-за отравления, один в реанимации
Сегодня, 09:53
Украинский БПЛА пытался атаковать объект инфраструктуры в одном из белгородских сёл
Сегодня, 04:32
Белгородца оскорбил пешеходный переход «в цветах георгиевской ленточки»
Сегодня, 07:15
БФТ-Холдинг автоматизировал процесс госзакупок Амурской области в рамках 223-ФЗ
Сегодня, 11:34
Белгородцы стали свидетелями уникального природного явления
Сегодня, 10:11
Белгородские энергетики создали систему подсветки памятника воинам-танкистам
Сегодня, 11:45