Владимир Шопин представил Стойленский ГОК на белгородской Алее Трудовой Славы

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Машиниста экскаватора рудоуправления отметили в числе лучших работников области, которые достигли высоких показателей в трудовой деятельности предприятий и организаций промышленного комплекса.
Владимир Шопинпришел на СГОК в 1983 году электрослесарем, в 1988 году его перевели машинистом экскаватора участка перегрузки руды и скальной вскрыши, где он и трудится по настоящее время. За многолетний добросовестный труд Владимир Шопин награжден Знаком «Шахтерская слава» III степени и имеет звание «Почетный горняк», отмечен благодарностью Департамента экономического развития Белгородской области и почетным знаком «Стойленского ГОКа» I степени (золото).
«Имена стойленцев представлены на областной и городской Досках почета, их отмечают высокими наградами. По традиции портреты лучших сотрудников мы размещаем на Доске почета Стойленского ГОКа в честь Дня металлурга. Важно, что на комбинате трудятся профессионалы, которым компания помогает развиваться и лидировать в своей сфере. Наши сотрудники участвуют в образовательных проектах, проходят профессиональную переподготовку, что позволяет нам добиваться высоких результатов в работе», — комментирует генеральный директор СГОКа Максим Беленко.
Кроме Владимира Шопина, в этом году на областной Аллее Трудовой Славы размещены портреты 33 лучших представителей различных сфер деятельности, в числе которых медики, учителя, строители, энергетики и т.д, а также названия 35 предприятий области.