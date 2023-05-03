В результате обстрелов в Шебекинском округе повреждены 637 домов

Глава Шебекинского округа Владимир Жданов сообщил на своей странице в соцсетях, что на сегодняшний день в результате обстрелов было повреждено 637 домов. В настоящий момент в округе полным ходом идёт восстановление повреждённых при обстрелах частных и многоквартирных домов.