В результате обстрелов в Шебекинском округе повреждены 637 домов

Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
Глава Шебекинского округа Владимир Жданов сообщил на своей странице в соцсетях, что на сегодняшний день в результате обстрелов было повреждено 637 домов. В настоящий момент в округе полным ходом идёт восстановление повреждённых при обстрелах частных и многоквартирных домов.
Владимир Жданов отметил, что ремонт каждого дома или квартиры будет снят с контроля только после получения расписки от собственника. Помимо повреждённых частных домов, глава округа посетил многоквартирный дом, расположенный в микрорайоне Машзавод.
Также посетил многоквартирный дом в микрорайоне машзавода, который пострадал в результате прямого попадания артиллерийского снаряда. Внутренние работы здесь уже подходят к завершению, а в ближайшее время начнётся благоустройство дворовой территории и обновление фасада.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Кроме того, Жданов отметил, что восстановить осталось более 100 жилых домов.
Более 80 процентов пострадавшего жилья уже восстановлено, завершить работы предстоит ещё более чем в 100 домах.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа