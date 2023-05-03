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В белгородском минстрое разъяснили, как будут возвращать участки жителям приграничья

3 мая 2023, 10:34
Фото: 1MI
Ранее белгородцы из приграничья попросили вернуть им земельные участки после завершения СВО. Порядок объяснила во время брифинга министр строительства области Оксана Козлитина.

В Белгородской области жителям приграничья будут предоставлять в безвозмездное пользование участки на 49 лет, которыми они ранее владели. 

Сейчас дорабатываются эти документы. Проходит ряд согласований. Планируется передача в безвозмездное пользование на 49 лет имущества белгородцам из приграничья, где они ранее проживали. Когда порядок уже будет более конкретизирован, будем принимать дальнейшие решения.
Оксана Козлитина

Также Козлитина подчеркнула, что после выхода документа будут дальнейшие разъяснения порядка получения участков.

Напомним, что в первую очередь речь идёт об участках в Белгородском районе, Шебекинском и Валуйском горокругах.

Белгородцы из приграничья просят вернуть им земельные участки после завершения СВО
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#Алина Харина#Приграничье#Земельные участки#Общество#Белгородская область#Оксана Козлитина
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