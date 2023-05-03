В белгородском минстрое разъяснили, как будут возвращать участки жителям приграничья

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В Белгородской области жителям приграничья будут предоставлять в безвозмездное пользование участки на 49 лет, которыми они ранее владели.
Сейчас дорабатываются эти документы. Проходит ряд согласований. Планируется передача в безвозмездное пользование на 49 лет имущества белгородцам из приграничья, где они ранее проживали. Когда порядок уже будет более конкретизирован, будем принимать дальнейшие решения.
Оксана Козлитина
Также Козлитина подчеркнула, что после выхода документа будут дальнейшие разъяснения порядка получения участков.
Напомним, что в первую очередь речь идёт об участках в Белгородском районе, Шебекинском и Валуйском горокругах.