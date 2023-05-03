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В «Агро-Белогорье» не знают о намерениях открыть общепит в парке аттракционов

3 мая 2023, 15:07
Фото: 1MI
Также в компании не владеют информацией о том, планируется ли открытие в парке Победы Белгорода ресторана «Ривьера-Сити». Ранее учредитель и владелец ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов зарегистрировал две компании в сфере общепита.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 14 апреля в Белгороде зарегистрировали организацию «Калейдоскоп вкуса». Она занимается деятельностью ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания. Руководитель — Мария Ходаковская, а бенефициар — Владимир Зотов. Ему же принадлежит 85% доли в УК организации. Ещё 15% числятся за Дмитрием Макаровым.

По адресу фирмы «Калейдоскоп вкуса» зарегистрирован и ресторан «Ривьера-Сити». Компания работает с 2022 года. Отрасль — деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания. Руководитель — Вера Горина, а бенефициар также Владимир Зотов. Он владеет 85% в УК фирмы. Остальная часть принадлежит Дмитрию Макарову.

Чтобы узнать, планируется ли в новом парке аттракционов «Калейдоскоп» и парке Победы открыть точки общепита, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в «Агро-Белогорье». Однако в компании нам ответили, что не обладают сведениям о запрашиваемой информации.

 

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#Кристина Семенчук#Зотов#Агро-Белогорье#Калейдоскоп#Кафе#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгородский бизнес#Белгород#Владимир зотов
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