В «Агро-Белогорье» не знают о намерениях открыть общепит в парке аттракционов

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 14 апреля в Белгороде зарегистрировали организацию «Калейдоскоп вкуса». Она занимается деятельностью ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания. Руководитель — Мария Ходаковская, а бенефициар — Владимир Зотов. Ему же принадлежит 85% доли в УК организации. Ещё 15% числятся за Дмитрием Макаровым.