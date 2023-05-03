В 2022 году почти в десять раз сократилась прибыль компании «Агро-Белогорья»

Posted Сегодня, 19:37
Published Сегодня, 19:37
Modified Сегодня, 19:49
Updated Сегодня, 19:49
Известно, что в 2021 году чистая прибыль головной компании достигла 6,05 млрд рублей. Большая часть дохода была основана на участии в других организациях. Но в 2022 году головное юрлицо белгородской свиноводческой группы компаний ООО ГК «Агро-Белогорье» сократило чистую прибыль до 35,7 млн рублей.
Сама же выручка юрлица за вычетом НДС в 2022 году увеличилась и достигла суммы в 468 млн рублей. В 2021 году эта выручка достигала 449 млн рублей.
Несмотря на увеличение выручки, себестоимость продаж осталась на уровне 2021 года и составила 484,5 млн рублей.