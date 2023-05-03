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В 2022 году почти в десять раз сократилась прибыль компании «Агро-Белогорья»

3 мая 2023, 19:37
Фото: 1MI
В прошлом году прибыль ООО ГК «Агро-Белогорье» сократилась до 73,4 млн рублей.
Сюжет
Бизнес

Известно, что в 2021 году чистая прибыль головной компании достигла 6,05 млрд рублей. Большая часть дохода была основана на участии в других организациях. Но в 2022 году головное юрлицо белгородской свиноводческой группы компаний ООО ГК «Агро-Белогорье» сократило чистую прибыль до 35,7 млн рублей.

Сама же выручка юрлица за вычетом НДС в 2022 году увеличилась и достигла суммы в 468 млн рублей. В 2021 году эта выручка достигала 449 млн рублей.

Несмотря на увеличение выручки, себестоимость продаж осталась на уровне 2021 года и составила 484,5 млн рублей.

Почему прибыль головной компании «Агро-Белогорья» за год упала с 6 млрд до 73 млн?
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#Александра Склярова#Агро-Белогорье#Прибыль#Чистая прибыль#Бизнес#Экономика#Белгородская область
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