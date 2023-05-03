В 2022 году почти в десять раз сократилась прибыль компании «Агро-Белогорья»

Известно, что в 2021 году чистая прибыль головной компании достигла 6,05 млрд рублей. Большая часть дохода была основана на участии в других организациях. Но в 2022 году головное юрлицо белгородской свиноводческой группы компаний ООО ГК «Агро-Белогорье» сократило чистую прибыль до 35,7 млн рублей.