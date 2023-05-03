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Украинский БПЛА пытался атаковать объект инфраструктуры в одном из белгородских сёл

3 мая 2023, 04:32
Фото: 1MI
По данным SHOT, дрон сбили российские пограничники.
Сюжет
СВО

Как сообщил источник Telegram-каналу SHOT, украинский беспилотник, двигающийся из Сумской области, пытался атаковать объект инфраструктуры в одном из сёл Белгородской области.

Последствия предотвратили российские пограничники: они сбили летящий беспилотник из автомата. Также предполагается, что дрон нёс с собой ВОГ-17. Сообщается, что обошлось без разрушений и пострадавших.

Официальных комментариев на эту тему пока не поступало.

Напомним, что вчера, 2 мая, BAZA также сообщала о том, что Белгородскую область атаковал беспилотник. По их информации, дрон сбросил взрывное устройство рядом со строительством защитных сооружений. Пострадал 46-летний мужчина — он получил контузию.

Baza: мужчина пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области
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#Александра Склярова#Беспилотник#Атака#Дрон#Происшествия#СВО#Белгородская область
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