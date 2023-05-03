Украинский БПЛА пытался атаковать объект инфраструктуры в одном из белгородских сёл

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Как сообщил источник Telegram-каналу SHOT, украинский беспилотник, двигающийся из Сумской области, пытался атаковать объект инфраструктуры в одном из сёл Белгородской области.
Последствия предотвратили российские пограничники: они сбили летящий беспилотник из автомата. Также предполагается, что дрон нёс с собой ВОГ-17. Сообщается, что обошлось без разрушений и пострадавших.
Официальных комментариев на эту тему пока не поступало.
Напомним, что вчера, 2 мая, BAZA также сообщала о том, что Белгородскую область атаковал беспилотник. По их информации, дрон сбросил взрывное устройство рядом со строительством защитных сооружений. Пострадал 46-летний мужчина — он получил контузию.