Украинский БПЛА пытался атаковать объект инфраструктуры в одном из белгородских сёл

Напомним, что вчера, 2 мая, BAZA также сообщала о том, что Белгородскую область атаковал беспилотник. По их информации, дрон сбросил взрывное устройство рядом со строительством защитных сооружений. Пострадал 46-летний мужчина — он получил контузию.