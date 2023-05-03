Уехавшим на Украину белгородцам из приграничья невозможно сообщить о выделении жилья

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Из 1752 собственников пострадавших домовладений уведомления получили 1380 человек. Согласия на получение нового жилья поступили от 1703 семей, 662 семьи уже определились с конкретной квартирой и домом.
Уведомления не получили 372 человека — у некоторых отсутствует право собственности, другие находятся за пределами региона или страны.
Всех мы однозначно не найдём. Есть граждане, которые покинули страну. К сожалению, коммуникация с ними потеряна. Второй момент — у нас есть собственники, которые находятся на Украине. Там тоже пока общение фактически невозможно с ними. Мы не можем направить им уведомления даже заказными письмами.
Оксана Козлитина
Остаются вопросы ещё по 718 семьям, которые находятся сейчас на стадии принятия решения, подчёркивает Оксана Козлитина. За неделю в регионе было заключено 50 контрактов. 282 помещения уже приобретены и законтрактованы — 65 квартир готового жилья и 190 квартир, которые находятся на стадии строительства.
Из-за массовых обращений жителей Журавлёвки, Нехотеевки и Красного Хутора министерство начало работать в пунктах временного размещения, где сейчас проживают эти жители. Также на прошлой неделе началась аналогичная работа в ПВР в Шебекино, где проживают жители Середы. У людей запрос на индивидуальное общение. Темы обращений — разница в площадях, у некоторых были неотапливаемые помещения, потом люди их обустроили, сделали отапливаемыми, построили кухни. Остаются вопросы по летним кухням и флигелям. Мы рассматриваем каждый случай.
Оксана Козлитина