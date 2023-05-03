Уехавшим на Украину белгородцам из приграничья невозможно сообщить о выделении жилья

Остаются вопросы ещё по 718 семьям, которые находятся сейчас на стадии принятия решения, подчёркивает Оксана Козлитина. За неделю в регионе было заключено 50 контрактов. 282 помещения уже приобретены и законтрактованы — 65 квартир готового жилья и 190 квартир, которые находятся на стадии строительства.