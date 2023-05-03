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Уехавшим на Украину белгородцам из приграничья невозможно сообщить о выделении жилья

3 мая 2023, 08:41
Фото: 1MI

662 семьи белгородцев, которые потеряли дома из-за обстрелов ВСУ, выбрали новое жильё

Уведомления о возможности получить новое жильё получили 1380 человек. Информацию озвучила во время брифинга министр строительства области Оксана Козлитина.

Из 1752 собственников пострадавших домовладений уведомления получили 1380 человек. Согласия на получение нового жилья поступили от 1703 семей, 662 семьи уже определились с конкретной квартирой и домом.

Уведомления не получили 372 человека — у некоторых отсутствует право собственности, другие находятся за пределами региона или страны.

Всех мы однозначно не найдём. Есть граждане, которые покинули страну. К сожалению, коммуникация с ними потеряна. Второй момент — у нас есть собственники, которые находятся на Украине. Там тоже пока общение фактически невозможно с ними. Мы не можем направить им уведомления даже заказными письмами.
Оксана Козлитина

Остаются вопросы ещё по 718 семьям, которые находятся сейчас на стадии принятия решения, подчёркивает Оксана Козлитина. За неделю в регионе было заключено 50 контрактов. 282 помещения уже приобретены и законтрактованы — 65 квартир готового жилья и 190 квартир, которые находятся на стадии строительства.

Из-за массовых обращений жителей Журавлёвки, Нехотеевки и Красного Хутора министерство начало работать в пунктах временного размещения, где сейчас проживают эти жители. Также на прошлой неделе началась аналогичная работа в ПВР в Шебекино, где проживают жители Середы. У людей запрос на индивидуальное общение. Темы обращений — разница в площадях, у некоторых были неотапливаемые помещения, потом люди их обустроили, сделали отапливаемыми, построили кухни. Остаются вопросы по летним кухням и флигелям. Мы рассматриваем каждый случай.
Оксана Козлитина
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#Алина Харина#Дома#Приграничье#Общество#Жильё для жителей приграничья#Белгородская область#Оксана Козлитина
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