Стихийный мемориал в память о погибших в Одессе в 2014 году появился в Белгороде

Кроме того, под бюстом поставили фотографию Вадима Папуры, самого молодого из погибших. На момент гибели Вадиму было 17 лет: 2 мая парень вместе с остальными сторонниками «антимайдана» принимал участие в столкновении с проукраинскими радикалами на улице Греческой, после чего отступил в дом Профсоюзов, где и погиб. По словам родственников, молодой человек выпрыгнул из окна горящего здания — затем его добили на земле.