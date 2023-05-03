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Стихийный мемориал в память о погибших в Одессе в 2014 году появился в Белгороде

3 мая 2023, 07:15
Фото: Екатерина Долгова / социальные сети
Фотографией с импровизированного мемориала поделилась в социальных сетях депутат от КПРФ Екатерина Долгова. По её словам, цветы белгородцы возложили вчера — в день трагедии.

Табличка «Одесса 02.05.2014, мы помним» появилась вчера у подножия бюста Богдана Хмельницкого на остановке «Родина» в Белгороде. В память о погибших белгородцы возложили цветы. Как отметила депутат Долгова, такую акцию она со своими сподвижниками проводит каждый год.

Кроме того, под бюстом поставили фотографию Вадима Папуры, самого молодого из погибших. На момент гибели Вадиму было 17 лет: 2 мая парень вместе с остальными сторонниками «антимайдана» принимал участие в столкновении с проукраинскими радикалами на улице Греческой, после чего отступил в дом Профсоюзов, где и погиб. По словам родственников, молодой человек выпрыгнул из окна горящего здания — затем его добили на земле.

Трагедия в Одессе произошла 2 мая 2014 года. В тот день в Доме профсоюзов Одессы, где укрывались сторонники «айтимайдана», произошёл пожар: погибли 42 человека. Часть людей погибла в здании, часть — была убита радикалами уже на выходе из дома.

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#Артем Черненко#Общество#Мемориал#Родина#Новости Белгорода#Белгород#Екатерина Долгова#Одесса
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