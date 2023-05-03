Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Изображение материала

Староосколец ограбил знакомого, убил, а тело забетонировал

3 мая 2023, 06:44
Фото: 1MI
Мужчину обвинили сразу по нескольким статьям, а его знакомого, который был свидетелем происшествия, — в укрывательстве особо тяжкого преступления. Подробности сообщили в белгородской прокуратуре.

Житель Старооскольского горокруга ограбил своего приятеля, а затем убил его и забетонировал тело. У преступления был свидетель, однако факт происшествия он скрывал. Уголовное дело рассмотрит суд.

36-летнего старооскольца обвиняют сразу по нескольким статьям, его молодого знакомого — в укрывательстве особо тяжкого преступления. Зампрокурора области утвердил обвинительное заключение против обоих.

Трагедия случилась в июне 2022 года. Обвиняемый и потерпевший вместе выпивали в гараже по месту работы злоумышленника. У знакомого житель региона украл серебряные украшения и деньги. Ночью они поехали на дачный участок подсудимого, где у них произошёл конфликт.

Во время ссоры мужчина ударил потерпевшего бруском несколько раз. От полученных травм потерпевший умер. Его труп староосколец закопал на дачном участке, а затем забетонировал. Помогал ему 22-летний парень. О совершённом преступлении он в полицию так и не сообщил.

Также подсудимого обвинили в изготовлении из сигнального пистолета огнестрельного оружия и в приобретении и хранении пистолет-пулемёта конструкции Шпагина. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

Белгородец убил своего приятеля из самодельного огнестрельного оружия
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец убил знакомую из-за отказа в интиме, после чего покончил с собойБелгородец в канун старого Нового года убил приятеля и выбросил его труп в колодецПьяный белгородец угрожал убить своих малолетних детей из-за пропавшей бутылки водки
#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Происшествия#Уголовное дело#Укрывательство#Бетон#Убийство#Новости Старого Оскола#Криминал
Подпишитесь
Жителей белгородского села отселили из-за застрявшего в земле снаряда
Сегодня, 04:06
Украинский БПЛА пытался атаковать объект инфраструктуры в одном из белгородских сёл
Сегодня, 04:32
Белгородца оскорбил пешеходный переход «в цветах георгиевской ленточки»
Сегодня, 07:15
Родители мобилизованных белгородцев потребовали путёвки к морю
Вчера, 20:00
Инсталляция «Знамя Победы над Рейхстагом» вернётся в Белгород к 9 Мая
Сегодня, 08:00
Белгородцы заподозрили голубей в биологическом терроризме
Вчера, 20:41