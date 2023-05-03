Староосколец ограбил знакомого, убил, а тело забетонировал

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Житель Старооскольского горокруга ограбил своего приятеля, а затем убил его и забетонировал тело. У преступления был свидетель, однако факт происшествия он скрывал. Уголовное дело рассмотрит суд.
36-летнего старооскольца обвиняют сразу по нескольким статьям, его молодого знакомого — в укрывательстве особо тяжкого преступления. Зампрокурора области утвердил обвинительное заключение против обоих.
Трагедия случилась в июне 2022 года. Обвиняемый и потерпевший вместе выпивали в гараже по месту работы злоумышленника. У знакомого житель региона украл серебряные украшения и деньги. Ночью они поехали на дачный участок подсудимого, где у них произошёл конфликт.
Во время ссоры мужчина ударил потерпевшего бруском несколько раз. От полученных травм потерпевший умер. Его труп староосколец закопал на дачном участке, а затем забетонировал. Помогал ему 22-летний парень. О совершённом преступлении он в полицию так и не сообщил.
Также подсудимого обвинили в изготовлении из сигнального пистолета огнестрельного оружия и в приобретении и хранении пистолет-пулемёта конструкции Шпагина. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.