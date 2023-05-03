Староосколец ограбил знакомого, убил, а тело забетонировал

Во время ссоры мужчина ударил потерпевшего бруском несколько раз. От полученных травм потерпевший умер. Его труп староосколец закопал на дачном участке, а затем забетонировал. Помогал ему 22-летний парень. О совершённом преступлении он в полицию так и не сообщил.