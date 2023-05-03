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Стало известно, когда в Белгороде начнут отключать горячую воду

3 мая 2023, 11:39
Фото: 1MI

Сезон отключений горячей воды в Белгороде стартует 16 мая

Работы в регионе начнутся с Белгорода и Губкина. Старт запланирован на 16 мая. Горячую воду будут отключать на две недели, сообщили в белгородском филиале АО «Квадра».
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Вода

В Белгородской области стартует сезон отключений горячей воды. Гидравлические испытания тепловых сетей начнутся с 16 мая. Первыми станут Белгород и Губкинский горокруг.

С 23 мая по 5 июня отключат горячую воду потребителям котельных «Сокол» и «СМР-2» в Белгороде. С 31 мая по 13 июня её не будет у горожан, подключённых от котельных «Михайловское шоссе», «Тимирязева», «Волчанская».

Без горячей воды белгородцы останутся на привычные две недели.

Жители региона уже могут ознакомиться с точным графиком работ по ссылке.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Губкинский горокруг#Вода#Город#Работы#Котельные#Горячая вода#Отключение горячей воды
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