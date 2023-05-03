Стало известно, когда в Белгороде начнут отключать горячую воду

С 23 мая по 5 июня отключат горячую воду потребителям котельных «Сокол» и «СМР-2» в Белгороде. С 31 мая по 13 июня её не будет у горожан, подключённых от котельных «Михайловское шоссе», «Тимирязева», «Волчанская».