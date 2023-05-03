Стало известно, когда в Белгороде начнут отключать горячую воду

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В Белгородской области стартует сезон отключений горячей воды. Гидравлические испытания тепловых сетей начнутся с 16 мая. Первыми станут Белгород и Губкинский горокруг.
С 23 мая по 5 июня отключат горячую воду потребителям котельных «Сокол» и «СМР-2» в Белгороде. С 31 мая по 13 июня её не будет у горожан, подключённых от котельных «Михайловское шоссе», «Тимирязева», «Волчанская».
Без горячей воды белгородцы останутся на привычные две недели.
Жители региона уже могут ознакомиться с точным графиком работ по ссылке.