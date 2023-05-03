Стали известны новые подробности ЧП в белгородской школе

Как именно препарат попал к школьникам, неизвестно. «Белгородский канал» сообщает, что, по одной из версий, пострадавшие вытащили пузырёк с жидкостью из портфеля ученицы. Согласно другой версии, она сама предложила им его. Однако пока нет точной информации, что именно было в пузырьке.