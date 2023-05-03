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Стали известны новые подробности ЧП в белгородской школе

3 мая 2023, 13:48
Фото: 1MI

В результате ЧП в гимназии в Белгородской области пострадали восьмиклассники

Учащиеся жаловались на сонливость, заторможенность и озноб. Сотрудники гимназии вызвали скорую помощь, сообщает РИА «Новости».

Появились новые подробности происшествия, случившегося в прохоровской гимназии. Как сообщили агентству в региональном министерстве образования, пострадали пятеро учеников восьмого класса.

В минувший вторник школьники пожаловались на сонливость, заторможенность и озноб. Сотрудники гимназии вызвали скорую помощь. Пострадавших госпитализировали с явными признаками отравления.

После Прохоровской ЦРБ их отвезли в детскую областную больницу в Белгороде. С учениками поговорили и выяснили, что отравление наступило в результате приёма препарата. О каком именно лекарстве идёт речь, не уточняется.

Собеседники агентства добавили, что обстоятельство случившегося продолжают выяснять. Проводится проверка гимназии.

Как именно препарат попал к школьникам, неизвестно. «Белгородский канал» сообщает, что, по одной из версий, пострадавшие вытащили пузырёк с жидкостью из портфеля ученицы. Согласно другой версии, она сама предложила им его. Однако пока нет точной информации, что именно было в пузырьке.

По информации минздрава, все пятеро пострадавших остаются в больнице. Свою проверку организовала и прокуратура.

Пятеро школьников попали в больницу в Белгороде из-за отравления, один в реанимации
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#Инна Рогова#Гимназия#Прохоровская гимназия#Отравление#Ученики#Препарат#Происшествия#Белгородская область#Белгород#Прохоровка
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