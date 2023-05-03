Стали известны новые подробности ЧП в белгородской школе

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Появились новые подробности происшествия, случившегося в прохоровской гимназии. Как сообщили агентству в региональном министерстве образования, пострадали пятеро учеников восьмого класса.
В минувший вторник школьники пожаловались на сонливость, заторможенность и озноб. Сотрудники гимназии вызвали скорую помощь. Пострадавших госпитализировали с явными признаками отравления.
После Прохоровской ЦРБ их отвезли в детскую областную больницу в Белгороде. С учениками поговорили и выяснили, что отравление наступило в результате приёма препарата. О каком именно лекарстве идёт речь, не уточняется.
Собеседники агентства добавили, что обстоятельство случившегося продолжают выяснять. Проводится проверка гимназии.
Как именно препарат попал к школьникам, неизвестно. «Белгородский канал» сообщает, что, по одной из версий, пострадавшие вытащили пузырёк с жидкостью из портфеля ученицы. Согласно другой версии, она сама предложила им его. Однако пока нет точной информации, что именно было в пузырьке.
По информации минздрава, все пятеро пострадавших остаются в больнице. Свою проверку организовала и прокуратура.