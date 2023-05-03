Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:25

Published Сегодня, 21:25

Modified Сегодня, 21:25

Updated Сегодня, 21:25

Изображение материала

Рояль вернут на набережную Везёлки в Белгороде

2 мая 2023, 21:25
Фото: 1MI
Зимой рояль настроили, отполировали и почистили. Музыкальный инструмент готов вернуться на набережную, где стоял ранее.

Власти лишь ждут подходящей для этого тёплой и сухой погоды, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Рояль настроен, отполирован, почищен, и как только погода и дождь позволят, конечно, он своё излюбленное у горожан место займёт.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в прошлом году рояль вернулся на набережную Белгорода уже 28 апреля, как раз перед открытием фестиваля «Река в цвету». В этом году возвращение инструмента пришлось отложить из-за затянувшихся дождей и похолодания.

В 2021 году, когда рояль впервые появился на набережной, областной центр посетил известный музыкант Денис Мацуев и ему пришлось постоять в очереди, чтобы сыграть.

Стала известна судьба инсталляций в Белгороде после цветочного фестиваля
Узнать подробнее
#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Рояль#Набережная Везёлки
Подпишитесь
Власти Белгорода отказались от апелляционного иска по демонтажу аттракционов в парке
Сегодня, 15:25
«Человека-выблевку» в Старом Осколе уберут в другой зал и покажут только на экскурсии
Сегодня, 13:03
Как будет работать роллердром в Белгороде
Сегодня, 18:23
Родители мобилизованных белгородцев потребовали путёвки к морю
Сегодня, 20:00
Стала известна судьба инсталляций в Белгороде после цветочного фестиваля
Сегодня, 16:57
Белгородцы заподозрили голубей в биологическом терроризме
Сегодня, 20:41