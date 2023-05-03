Рояль вернут на набережную Везёлки в Белгороде

Posted Сегодня, 21:25
Published Сегодня, 21:25
Modified Сегодня, 21:25
Updated Сегодня, 21:25
Власти лишь ждут подходящей для этого тёплой и сухой погоды, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Рояль настроен, отполирован, почищен, и как только погода и дождь позволят, конечно, он своё излюбленное у горожан место займёт.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в прошлом году рояль вернулся на набережную Белгорода уже 28 апреля, как раз перед открытием фестиваля «Река в цвету». В этом году возвращение инструмента пришлось отложить из-за затянувшихся дождей и похолодания.
В 2021 году, когда рояль впервые появился на набережной, областной центр посетил известный музыкант Денис Мацуев и ему пришлось постоять в очереди, чтобы сыграть.