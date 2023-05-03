Ремонт участка дороги на улице Губкина в Белгороде завершили более чем наполовину

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Ремонт дороги на улице Губкина от Костюкова до проспекта Ватутина в Белгороде завершили на 70%. Протяжённость участка составляет 1,45 км. Последний раз работы проводились в 2014 году.
Ремонтируют дорогу в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За девять лет на участке образовались ямы и колеи. Потребовалось повысить безопасность дорожного движения из‑за возросшего трафика транспорта.
Стартовал ремонт месяц назад. За это время завершили фрезерование старого покрытия, на 60% установили бордюры, на 40% уложили тротуарную плитку, на 25% подготовили ливнёвку, начали установку светофоров.
Также в планах — обустроить левоповоротную полосу в районе военкомата, заменить ещё несколько светофоров, обустроить остановки, нанести разметку. Завершить работы планируют к 15 июня. На ремонт выделили почти 100,8 млн рублей.