Пятеро школьников попали в больницу в Белгороде из-за отравления, один в реанимации

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В министерстве здравоохранения Белгородской области прокомментировали состояние учеников прохоровской гимназии. Ранее сообщалось об отравлении школьников и их последующей госпитализации.
Как оказалось, пострадали пятеро подростков. С признаками отравления их доставили в Прохоровскую ЦРБ. Вечером 2 мая школьников отвезли в детскую областную больницу в Белгороде.
Четверо пострадавших остаются в педиатрическом отделении. Один пациент находится в реанимации. Состояние детей оценивают как средней степени тяжести с положительной динамикой.
В минздраве подчеркнули, что угрозы для жизни школьников нет. Все они сейчас проходят восстановительное лечение.
О ЧП в прохоровской гимназии сообщили жители района. В местной администрации заявили, что дети отравились лекарственными препаратами, которые употребили не по назначению. По факту происшествия проводится проверка.