Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Изображение материала

Пятеро школьников попали в больницу в Белгороде из-за отравления, один в реанимации

3 мая 2023, 09:53
Фото: 1MI
В детскую областную больницу их привезли из Прохоровской ЦРБ 2 мая. Все пострадавшие проходят восстановительное лечение. Состояние учеников оценили как средней степени тяжести, заявили в региональном минздраве.

В министерстве здравоохранения Белгородской области прокомментировали состояние учеников прохоровской гимназии. Ранее сообщалось об отравлении школьников и их последующей госпитализации.

Как оказалось, пострадали пятеро подростков. С признаками отравления их доставили в Прохоровскую ЦРБ. Вечером 2 мая школьников отвезли в детскую областную больницу в Белгороде.

Четверо пострадавших остаются в педиатрическом отделении. Один пациент находится в реанимации. Состояние детей оценивают как средней степени тяжести с положительной динамикой.

В минздраве подчеркнули, что угрозы для жизни школьников нет. Все они сейчас проходят восстановительное лечение.

О ЧП в прохоровской гимназии сообщили жители района. В местной администрации заявили, что дети отравились лекарственными препаратами, которые употребили не по назначению. По факту происшествия проводится проверка.

Чиновники прокомментировали ЧП в школе Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Младенец отравился снюсом в Белгородской областиВ Белгороде отравились угарным газом мать и двухлетний ребёнокБелгородская прокуратура проверит школу, в которой отравились дети
#Инна Рогова#Отравление#Гимназия#Прохоровская гимназия#Школьники#Минздрав#Реанимация#Происшествия#Белгородская область#Прохоровский район#Белгород
Подпишитесь
Украинский БПЛА пытался атаковать объект инфраструктуры в одном из белгородских сёл
Сегодня, 04:32
Белгородца оскорбил пешеходный переход «в цветах георгиевской ленточки»
Сегодня, 07:15
Уехавшим на Украину белгородцам из приграничья невозможно сообщить о выделении жилья
Сегодня, 08:41
Белгородцы стали свидетелями уникального природного явления
Сегодня, 10:11
Жителей белгородского села отселили из-за застрявшего в земле снаряда
Сегодня, 04:06