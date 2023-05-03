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Прокуратура проверит историю с отравлением белгородских школьников

3 мая 2023, 12:21
Фото: 1MI
Неизвестным препаратом отравились ученики гимназии в Прохоровке. Всего в больницу поступило пятеро школьников. Прокуратура по факту произошедшего организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура проверит историю с отравлением учеников прохоровской гимназии. Сотрудники правоохранительного ведомства дадут оценку действиям сотрудников образовательного учреждения, органов профилактики. Помимо этого, проверят исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

О происшествии сообщили местные жители в соцсети. Чиновники из администрации Прохоровского района заявили, что ученики гимназии попали в больницу после того, как употребили неизвестный препарат не по назначению.

В региональном минздраве уточнили, что пострадали пятеро школьников. Сейчас они остаются в детской областной больнице в Белгороде: один — в реанимации, остальные — педиатрическом отделении. Состояние пострадавших оценили как средней степени тяжести с положительной динамикой.

Пятеро школьников попали в больницу в Белгороде из-за отравления, один в реанимации
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#Инна Рогова#Отравление#Гимназия#Прохоровская гимназия#Ученики#Госпитализация#Проверка#Прокуратура#Происшествия#Белгородская область#Прохоровка#Белгород
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Пятеро школьников попали в больницу в Белгороде из-за отравления, один в реанимации
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