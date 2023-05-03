Прокуратура проверит историю с отравлением белгородских школьников

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Прокуратура проверит историю с отравлением учеников прохоровской гимназии. Сотрудники правоохранительного ведомства дадут оценку действиям сотрудников образовательного учреждения, органов профилактики. Помимо этого, проверят исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
О происшествии сообщили местные жители в соцсети. Чиновники из администрации Прохоровского района заявили, что ученики гимназии попали в больницу после того, как употребили неизвестный препарат не по назначению.
В региональном минздраве уточнили, что пострадали пятеро школьников. Сейчас они остаются в детской областной больнице в Белгороде: один — в реанимации, остальные — педиатрическом отделении. Состояние пострадавших оценили как средней степени тяжести с положительной динамикой.