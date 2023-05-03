Произведённые на западе Украины после начала СВО игрушки нашли в магазине в Белгороде

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Детские игрушки с Украины продаются в «Сити Молле». К примеру, пластилин. Производителем является предприятие «Фабрика первых фантазий», которое находится во Львовской области. Это единственный национальный производитель материалов для детского творчества, лепки и моделирования на Украине.
На упаковке сказано, что импортёр на территории РФ — компания из Белгорода «Торговый дом ‘’Мега Тойс’’».
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», фирма зарегистрирована в областном центре с 2016 года и занимается оптовой торговлей играми и игрушками. Руководитель и бенефициар — Кристина Соболевская. По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 568 тысяч рублей.
В настоящее время «Торговый дом ‘’Мега Тойс’’» выступает ответчиком по гражданскому делу в категории «О защите нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав». Иск подала британская компания Entertainment One UK Limited. Сумма требований — 50 млрд рублей. Дело рассматривается в суде первой инстанции.
Компания Entertainment One UK Limited уже не раз была замечена в судах России. Как сообщает РБК, британская фирма судилась с индивидуальным предпринимателем И. В. Кожевниковым о компенсации за нарушение исключительных прав на произведение изобразительного искусства. Речь идет о рисунках с изображением Свинки Пеппы и Папы Свина (британской компании принадлежат права на образы из мультфильма «Свинка Пеппа»). Сумма исковых требований составляла 40 тысяч руб. Однако Арбитражный суд Кировской области отказал в защите прав на изображение Свинки Пеппы из-за того, что Лондон ввёл санкции против России.
В торговом центре Белгорода журналисты Бел.Ру нашли пазлы производителя из Харькова «Тойз Груп», а также настольную игру предприятия из Днепра ЧП РПК «Фреш Айдиэс». В данных случаях импортёром и поставщиком на территории РФ выступила компания «Я расту Тойз».
Предприятие зарегистрировано в Москве с 2014 года. Отрасль — оптовая торговля играми и игрушками. Руководитель — Александр Тихонов, а бенефициар и владелица — Светлана Тихонова. По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы составила 462 тысячи рублей.