Произведённые на западе Украины после начала СВО игрушки нашли в магазине в Белгороде

Спойлер

Компания Entertainment One UK Limited уже не раз была замечена в судах России. Как сообщает РБК, британская фирма судилась с индивидуальным предпринимателем И. В. Кожевниковым о компенсации за нарушение исключительных прав на произведение изобразительного искусства. Речь идет о рисунках с изображением Свинки Пеппы и Папы Свина (британской компании принадлежат права на образы из мультфильма «Свинка Пеппа»). Сумма исковых требований составляла 40 тысяч руб. Однако Арбитражный суд Кировской области отказал в защите прав на изображение Свинки Пеппы из-за того, что Лондон ввёл санкции против России.