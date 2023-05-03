Первая Кавказская инвестиционная выставка собрала гостей из 14 стран

«Кавказская инвестиционная выставка наглядно демонстрирует, насколько активно развивается Северо-Кавказский федеральный округ, регионы которого становятся более открытыми и привлекательными для внутренних и внешних инвесторов», — отметил в связи с этим министр экономического развития РФ Максим Решетников, сообщает newstracker.ru.