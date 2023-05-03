Первая Кавказская инвестиционная выставка собрала гостей из 14 стран

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
«Кавказская инвестиционная выставка наглядно демонстрирует, насколько активно развивается Северо-Кавказский федеральный округ, регионы которого становятся более открытыми и привлекательными для внутренних и внешних инвесторов», — отметил в связи с этим министр экономического развития РФ Максим Решетников, сообщает newstracker.ru.
Стало известно, что из высокопоставленных иностранных официальных лиц участие в мероприятии принимают президент Абхазии Аслан Бжания и президент Южной Осетии Алан Гаглоев, премьер Южной Осетии Константин Джуссоев, вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и другие.
На выставке также можно ознакомиться со стендами Абхазии и Южной Осетии, где представлены инвестиционные проекты этих стран.
Кавказская инвестиционная выставка будет работать до 4 мая. Мероприятие проводится при содействии Министерства экономического развития РФ. Организатор — Фонд Росконгресс.