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Первая Кавказская инвестиционная выставка собрала гостей из 14 стран

3 мая 2023, 17:36
Фото: Кавказ.рф
Первая Кавказская инвестиционная выставка привлекла гостей из множества стран. В ее работе участвуют представители 14 государств: Азербайджана, Венесуэлы, Израиля, Ирана, Казахстана, Катара, Абхазии, Кипра, Южной Осетии, Сербии, Словении, США, Таджикистана, Шри-Ланки.

«Кавказская инвестиционная выставка наглядно демонстрирует, насколько активно развивается Северо-Кавказский федеральный округ, регионы которого становятся более открытыми и привлекательными для внутренних и внешних инвесторов», — отметил в связи с этим министр экономического развития РФ Максим Решетников, сообщает newstracker.ru.

Стало известно, что из высокопоставленных иностранных официальных лиц участие в мероприятии принимают президент Абхазии Аслан Бжания и президент Южной Осетии Алан Гаглоев, премьер Южной Осетии Константин Джуссоев, вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и другие.

На выставке также можно ознакомиться со стендами Абхазии и Южной Осетии, где представлены инвестиционные проекты этих стран.

Кавказская инвестиционная выставка будет работать до 4 мая. Мероприятие проводится при содействии Министерства экономического развития РФ. Организатор — Фонд Росконгресс.

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