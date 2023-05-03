Ожидаются ли магнитные бури в мае в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Как пишет Life, с 3 по 11 мая магнитная буря будет довольно мощной, с 12 по 16 мая ожидается снижение геомагнитных штормов. 17–19 мая специалисты сообщают о мощной вспышке магнитной бури. С 19 по 27 мая геомагнитная активность снизится до нормы. А 28–31 мая магнитная буря снова наберёт силу.
По данным сайта Gismeteo, в ближайшие дни, с 3 по 5 мая в Белгороде будут наблюдаться небольшие возмущения магнитных бурь.
На портале Ru-meteo сообщается, что в мае в Белгороде сильных магнитных бурь не ожидается. С 23 по 27 мая будут наблюдаться «малые бури».
Отметим, что такая буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей. В такие дни гипертоникам и гипотоникам рекомендуется чаще измерять давление. Также могут возникнуть риски серьёзных конфликтов в обществе из-за неконтролируемых эмоций.
Напомним, что 23 апреля в Белгороде степень возмущённости магнитного поля выросла до уровня G4 (очень сильно). При таком уровне на Земле могут наблюдаться помехи в связи, нарушения в работе радиосвязи, спутниковой и радиочастотной навигации. Также в этот период над Белгородской областью заметили северное сияние.