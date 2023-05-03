Ожидаются ли магнитные бури в мае в Белгородской области

Напомним, что 23 апреля в Белгороде степень возмущённости магнитного поля выросла до уровня G4 (очень сильно). При таком уровне на Земле могут наблюдаться помехи в связи, нарушения в работе радиосвязи, спутниковой и радиочастотной навигации. Также в этот период над Белгородской областью заметили северное сияние.