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Не все жители приграничья хотят переезжать дальше Белгорода и Белгородского района

3 мая 2023, 13:15
Фото: 1MI

Новое жильё взамен разрушенного обстрелами получили 58 белгородских семей

Жителей, которые потеряли жильё в ходе обстрелов, планируется переселить до конца года. Об этом сообщила во время брифинга министр строительства Оксана Козлитина.

В настоящий момент ключи от новых домов взамен разрушенных обстрелами получили 58 белгородских семей. Напомним, что на прошлой неделе новое жильё получили 42 собственника.

По долевому строительству есть вводные позиции — заселить людей планируем в четвёртом квартале. Тех, кто на сегодняшний день определились с домами, с учётом разного времени ввода многоквартирных домов, планируется переселить до конца года.
Оксана Козлитина

Также Оксана Козлитина рассказала, какие районы для переселения в приоритете у белгородцев из приграничья. По её словам, в базе в настоящий момент имеется подходящее по площади готовое жильё в Старом Осколе, Губкине, Борисовском районе, но на эти территории не все готовы переезжать. У людей в приоритете дома в Белгороде и Белгородском районе.

Есть и те, кто не хочет новое жильё, только вторичное. Некоторые просто хотят вернуться обратно.
Оксана Козлитина
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#Алина Харина#Белгородские переселенцы#Приграничье#Общество#Жильё для жителей приграничья#Белгородская область#Оксана Козлитина
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