Не все жители приграничья хотят переезжать дальше Белгорода и Белгородского района

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В настоящий момент ключи от новых домов взамен разрушенных обстрелами получили 58 белгородских семей. Напомним, что на прошлой неделе новое жильё получили 42 собственника.
По долевому строительству есть вводные позиции — заселить людей планируем в четвёртом квартале. Тех, кто на сегодняшний день определились с домами, с учётом разного времени ввода многоквартирных домов, планируется переселить до конца года.
Оксана Козлитина
Также Оксана Козлитина рассказала, какие районы для переселения в приоритете у белгородцев из приграничья. По её словам, в базе в настоящий момент имеется подходящее по площади готовое жильё в Старом Осколе, Губкине, Борисовском районе, но на эти территории не все готовы переезжать. У людей в приоритете дома в Белгороде и Белгородском районе.
Есть и те, кто не хочет новое жильё, только вторичное. Некоторые просто хотят вернуться обратно.
Оксана Козлитина