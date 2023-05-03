Не все жители приграничья хотят переезжать дальше Белгорода и Белгородского района

Также Оксана Козлитина рассказала, какие районы для переселения в приоритете у белгородцев из приграничья. По её словам, в базе в настоящий момент имеется подходящее по площади готовое жильё в Старом Осколе, Губкине, Борисовском районе, но на эти территории не все готовы переезжать. У людей в приоритете дома в Белгороде и Белгородском районе.