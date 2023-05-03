Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Изображение материала

На Белгородском Арбате установили большую ретрооткрытку

3 мая 2023, 16:26
Фото: Пресс-служба мэрии Белгорода
Называется ретрооткрытка «Приветъ изъ Белгорода», отметили в городской мэрии.

Как сообщили в пресс-службе администрации Белгорода, ретрооткрытка «Приветъ изъ Белгорода» украсила Белгородский Арбат 3 мая. На открытке высотой 3,5 метров и шириной 5,9 метров изображены почтальон и кадры Белгорода из прошлого.

Как отметили в мэрии, этот почтальон ещё встретится белгородцам: он будет путешествовать из эпохи в эпоху, вспоминая путь возрождения города.

Фото: Пресс-служба мэрии Белгорода

Напомним, что в парк Победы в Белгороде к 9 мая вернут инсталляцию «Знамя Победы над Рейхстагом». В настоящий момент город активно готовят ко Дню Победы. Завершить все работы планируется 6 мая.

Инсталляция «Знамя Победы над Рейхстагом» вернётся в Белгород к 9 Мая
Узнать подробнее
Читайте также:
День Победы в Белгороде: будет ли парад 9 мая в 2023 годуБал кадетов 9 мая перенесли из Белгорода в ГубкинВ Кремле оценили решение об отмене парада 9 Мая в Белгороде
#Александра Склярова#Почтальон#Открытка#Город#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Гладков прокомментировал отравление детей в прохоровской школе
Сегодня, 16:49
Беспилотник-камикадзе атаковал водонапорную башню в Белгородской области
Сегодня, 17:12
Белгородца оскорбил пешеходный переход «в цветах георгиевской ленточки»
Сегодня, 07:15
БФТ-Холдинг автоматизировал процесс госзакупок Амурской области в рамках 223-ФЗ
Сегодня, 11:34
Белгородцы стали свидетелями уникального природного явления
Сегодня, 10:11
Белгородские энергетики создали систему подсветки памятника воинам-танкистам
Сегодня, 11:45