На Белгородском Арбате установили большую ретрооткрытку

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Как сообщили в пресс-службе администрации Белгорода, ретрооткрытка «Приветъ изъ Белгорода» украсила Белгородский Арбат 3 мая. На открытке высотой 3,5 метров и шириной 5,9 метров изображены почтальон и кадры Белгорода из прошлого.
Как отметили в мэрии, этот почтальон ещё встретится белгородцам: он будет путешествовать из эпохи в эпоху, вспоминая путь возрождения города.
Напомним, что в парк Победы в Белгороде к 9 мая вернут инсталляцию «Знамя Победы над Рейхстагом». В настоящий момент город активно готовят ко Дню Победы. Завершить все работы планируется 6 мая.