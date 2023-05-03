Мэрия Белгорода отсудила у «Газпром Газомоторное топливо» долг за аренду участка

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
Мэрия Белгорода обратилась в суд с исковым заявлением к ООО «Газпром газомоторное топливо» о взыскании 5 млн 41 тыс. 636 рублей. Из материалов дела следует, что в 2019 году между администрацией и ответчиком был заключён договор аренды земельного участка на Студенческой для реализации инвестиционного проекта «Строительство сети АГНКС на территории Белгорода». Договор был заключён до 2029 года.
В итоге у компании возникла задолженность по оплате аренды с 22 июня 2020 года по 27 октября 2021 года в размере 4 млн 271 тыс. 626 рублей. За период с 29 июля 2022 года по 1 февраля 2023 года из-за ненадлежащего исполнения обязанности по арендной плате образовалась задолженность по уплате пени в размере 779 тыс. 9 рублей. Договор аренды по соглашению сторон был расторгнут 28 апреля 2022 года.
В ходе рассмотрения дела задолженность ответчиком была погашена. Исковые требования администрации суд удовлетворил. С ООО «Газпром газомоторное топливо» в пользу мэрии должны были взыскать 663 тыс. 179 рублей неустойки, а также 20 023 рубля госпошлины.
Отметим, что решение может быть обжаловано в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде.