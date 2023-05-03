Мэрия Белгорода отсудила у «Газпром Газомоторное топливо» долг за аренду участка

В итоге у компании возникла задолженность по оплате аренды с 22 июня 2020 года по 27 октября 2021 года в размере 4 млн 271 тыс. 626 рублей. За период с 29 июля 2022 года по 1 февраля 2023 года из-за ненадлежащего исполнения обязанности по арендной плате образовалась задолженность по уплате пени в размере 779 тыс. 9 рублей. Договор аренды по соглашению сторон был расторгнут 28 апреля 2022 года.