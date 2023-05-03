«Мастерславль» в Белгороде снова понёс убытки

Напомним, что ранее «Мастерславль» полностью выкупила мэрия. Доля участия города Белгорода в АО «Мастерславль-Белгород» изменена с 26% до 100%. Также в прошлом году сообщалось, что центр ждёт реновация. Планировалось повысить доходность «Мастерславля» и сохранить льготы.