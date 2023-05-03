«Мастерславль» в Белгороде снова понёс убытки

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Выручка АО «Мастерславль — Белгород» в 2022 году составила 30,5 млн рублей, годом ранее компания заработала 26 млн рублей. Убыток организации по итогам прошлого года достиг 10,6 млн рублей. В 2021 году убытки детского города мастеров составляли 7 млн рублей.
В пандемийный 2021 год чистый убыток «Мастерславля» достигал 16,5 млн рублей, а выручка от продажи составляла 12,2 млн рублей.
Напомним, что ранее «Мастерславль» полностью выкупила мэрия. Доля участия города Белгорода в АО «Мастерславль-Белгород» изменена с 26% до 100%. Также в прошлом году сообщалось, что центр ждёт реновация. Планировалось повысить доходность «Мастерславля» и сохранить льготы.