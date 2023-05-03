Марш-броском почтили память десантников защитники Отечества в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
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Updated Сегодня, 11:44
29 апреля воспитанники клубов ВПО «Поколение» со всех муниципалитетов Белгородской области совершили забег с полной амуницией на дистанции 3 км по территории комплекса «Лесная сказка». Акция «Марш-бросок в бессмертие» посвящена очередной годовщине подвига бойцов шестой роты 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии, предстоящему празднику Великой Победы, а также военнослужащим, участвующим в СВО.
На старт марш-броска выходят по 10 человек из каждого клуба. Контрольное время прохождения определяется по последнему финишировавшему. Поэтому часто на финише курсанты поддерживают отстающих одноклубников. Помимо этого, будущие защитники Отечества соревнуются и в сборке-разборке автомата Калашникова. В этом году появилась новая дисциплина — снаряжение магазина АК-47 на время.
«В марте этого года военно-патриотическое объединение „Поколение“, созданное при поддержке депутата Госдумы Андрея Скоча, отметило своё 20-летие. В самом начале в основу деятельности был заложен принцип, который соблюдается до сих пор, воспитанники не тратят на обмундирование и снаряжение ни копейки из семейного бюджета. Начиналось всё с шести клубов, сейчас в объединение входит 32 клуба со всей Белгородской области. На сегодняшний день в нашем объединении занимаются более 1 200 юношей и девушек», — рассказал председатель ВПО «Поколение» Юрий Романов.
В этом году по итогам всех состязаний третье место занял военно-патриотический клуб «Гранит» из Нового Оскола, второе — клуб «Каскад» из Старого Оскола, а победителями стали воспитанники ВПК «Барс» из Белгорода.
Клубы, занявшие призовые места, награждаются сертификатами на пополнение материальной базы. Кроме того, осенью этого года отличившиеся участники совершат прыжки с парашютом на одной из площадок Подмосковья.
«Военно-патриотическое воспитание — одно из главных направлений деятельности фонда „Поколение“ на протяжении более 20 лет. Акция „Марш-бросок в бессмертие“ — это не только военно-спортивное соревнование, это дань памяти воинам России. Такие мероприятия являются значимыми для Белгородской области, так как эта земля обильно полита кровью наших солдат во время Великой Отечественной войны, здесь есть история и традиции, поддерживать которые — наша основная задача», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.