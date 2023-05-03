Марш-броском почтили память десантников защитники Отечества в Белгородской области

«В марте этого года военно-патриотическое объединение „Поколение“, созданное при поддержке депутата Госдумы Андрея Скоча, отметило своё 20-летие. В самом начале в основу деятельности был заложен принцип, который соблюдается до сих пор, воспитанники не тратят на обмундирование и снаряжение ни копейки из семейного бюджета. Начиналось всё с шести клубов, сейчас в объединение входит 32 клуба со всей Белгородской области. На сегодняшний день в нашем объединении занимаются более 1 200 юношей и девушек», — рассказал председатель ВПО «Поколение» Юрий Романов.