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Куда можно обратиться белгородцам, чтобы отправить ребёнка в летний лагерь?

3 мая 2023, 05:50
Фото: 1MI
Глава Белгородского района Владимир Перцев в прямом эфире объяснил, что в таком случае нужно делать родителям детей, в семье которых нет участников СВО.
Сюжет
Дети

Белгородец обратился к главе Белгородского района в прямом эфире. Он сообщил, что на официальном сайте «Управление образования» есть помощь в организации отдыха для детей участников СВО. Так как в семье обратившегося белгородца военнослужащих нет, он спросил, куда можно обратиться, чтобы его детей тоже отправили летом отдыхать.

Владимир Перцев рассказал, что для этого достаточно обратиться в администрацию школы, где обучается ребёнок.

Вы не указали, на какой территории Вы проживаете и в какой школе учится ребёнок, поэтому поручу заместителю Евгению Попову связаться с Вами. А обратиться можно в администрацию Вашей школы. Там всё объяснят.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
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#Александра Склярова#Летний лагерь#Дети#Общество#Белгородский район#Владимир перцев
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