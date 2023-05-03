Куда можно обратиться белгородцам, чтобы отправить ребёнка в летний лагерь?

Белгородец обратился к главе Белгородского района в прямом эфире. Он сообщил, что на официальном сайте «Управление образования» есть помощь в организации отдыха для детей участников СВО. Так как в семье обратившегося белгородца военнослужащих нет, он спросил, куда можно обратиться, чтобы его детей тоже отправили летом отдыхать.