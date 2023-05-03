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Кто из школьников может бесплатно обучиться вождению в Белгороде?

3 мая 2023, 05:35
Фото: 1MI
На этот вопрос мэр ответил в прямом эфире. Он также объяснил, почему в городе нельзя сделать бесплатное обучение вождению для всех детей.

Белгородцы в вечернем прямом эфире попросили мэра Валентина Демидова вернуть бесплатное обучение вождению в городских школах. По их словам, сейчас не все родители могут позволить себе заплатить за обучение, а ребёнок хочет водить машину.

Мэр Белгорода ответил, что вождение не входит в федеральный государственный образовательный стандарт для среднего общего образования. Однако часть белгородских школьников всё-таки может обучиться вождению бесплатно.

У нас в Белгороде на льготных условиях учатся вождению ученики 10-11 классов, в том числе дети социально-незащищённых семей, кадетских классов, выпускники группы юных инспекторов движения и дети военнослужащих. Обучаются они в Центре технологического образования Белгорода. Это порядка 350-400 человек ежегодно.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Тем не менее Валентин Демидов отметил, что если семья обратившейся белгородки относится к льготной категории, то можно обратиться в центр по адресу улица Озембловского, 34. Для остальных массовое обучение организовать пока не представляется возможным.

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#Александра Склярова#Вождение#Бесплатное обучение#Школьники#Образование#Белгород#Валентин Демидов
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