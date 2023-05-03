Кто из школьников может бесплатно обучиться вождению в Белгороде?

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:37
Белгородцы в вечернем прямом эфире попросили мэра Валентина Демидова вернуть бесплатное обучение вождению в городских школах. По их словам, сейчас не все родители могут позволить себе заплатить за обучение, а ребёнок хочет водить машину.
Мэр Белгорода ответил, что вождение не входит в федеральный государственный образовательный стандарт для среднего общего образования. Однако часть белгородских школьников всё-таки может обучиться вождению бесплатно.
У нас в Белгороде на льготных условиях учатся вождению ученики 10-11 классов, в том числе дети социально-незащищённых семей, кадетских классов, выпускники группы юных инспекторов движения и дети военнослужащих. Обучаются они в Центре технологического образования Белгорода. Это порядка 350-400 человек ежегодно.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Тем не менее Валентин Демидов отметил, что если семья обратившейся белгородки относится к льготной категории, то можно обратиться в центр по адресу улица Озембловского, 34. Для остальных массовое обучение организовать пока не представляется возможным.