Как решают вопрос несоответствия площадей при выдаче жилья белгородцам из приграничья

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Во время брифинга министр строительства области Оксана Козлитина рассказала, как происходит урегулирование несоответствий площадей, указанных в техпаспорте и Росреестре. Многие местные жители сделали к домам пристройки, вызвали кадастрового инженера, сделали техплан и на этом остановились, подчёркивает Козлитина.
В определённый период люди должны были обратиться в Росреестр, чтобы внести изменения в право собственности, учесть пристройки, переоборудованные в комнаты неотапливаемые помещения. Эти действия не были доведены до логического завершения.
Оксана Козлитина
Чтобы решить вопрос несоответствия в документах, необходимо обратиться с заявлением, отметила Козлитина. В настоящий момент поступило порядка 135 таких заявлений.
Напомним, что порядка 662 семей в Белгородской области, которые потеряли свои дома из-за обстрелов ВСУ, уже определились с выбором конкретной квартиры и дома. Для переселения жителей в регионе уже приобрели 282 помещения — 65 квартир готового жилья и 190 квартир, которые находятся на стадии строительства.