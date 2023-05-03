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Как решают вопрос несоответствия площадей при выдаче жилья белгородцам из приграничья

3 мая 2023, 11:08
Фото: 1MI
У некоторых белгородцев при получении нового жилья взамен разрушенного обстрелами возникают проблемы из-за несоответствия общей жилплощади в техпаспорте и Росреестре.

Во время брифинга министр строительства области Оксана Козлитина рассказала, как происходит урегулирование несоответствий площадей, указанных в техпаспорте и Росреестре. Многие местные жители сделали к домам пристройки, вызвали кадастрового инженера, сделали техплан и на этом остановились, подчёркивает Козлитина.

В определённый период люди должны были обратиться в Росреестр, чтобы внести изменения в право собственности, учесть пристройки, переоборудованные в комнаты неотапливаемые помещения. Эти действия не были доведены до логического завершения.
Оксана Козлитина

Чтобы решить вопрос несоответствия в документах, необходимо обратиться с заявлением, отметила Козлитина. В настоящий момент поступило порядка 135 таких заявлений.

Напомним, что порядка 662 семей в Белгородской области, которые потеряли свои дома из-за обстрелов ВСУ, уже определились с выбором конкретной квартиры и дома. Для переселения жителей в регионе уже приобрели 282 помещения — 65 квартир готового жилья и 190 квартир, которые находятся на стадии строительства.

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#Алина Харина#Площади#Росреестр#Общество#Жильё для жителей приграничья#Белгородская область#Оксана Козлитина
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