Как решают вопрос несоответствия площадей при выдаче жилья белгородцам из приграничья

Напомним, что порядка 662 семей в Белгородской области, которые потеряли свои дома из-за обстрелов ВСУ, уже определились с выбором конкретной квартиры и дома. Для переселения жителей в регионе уже приобрели 282 помещения — 65 квартир готового жилья и 190 квартир, которые находятся на стадии строительства.