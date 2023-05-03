Инсталляция «Знамя Победы над Рейхстагом» вернётся в Белгород к 9 Мая

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Белгород продолжают готовить к празднованию Дня Победы. Областной центр украшают тематическими флагами, лентами и композициями. Одним из элементов оформления стала световая арка в форме звезды. Подобные арт-объекты появятся на улице 50-летия Белгородской области, Соборной площади, в Центральном парке, парке Победы, на Музейной площади, площадках перед многофункциональной ареной и кинотеатром «Русич».
Вновь белгородцы и гости города увидят инсталляцию «Знамя Победы над Рейхстагом». Для её создания горожане в прошлом году прислали порядка 2,6 тыс. фотографий своих родных — участников Великой Отечественной войны. Появится она около диорамы.
Консоли с изображением орденов украсят Гражданский проспект, а на Соборной площади установят композиции «Орден Отечественной войны» и «Орден Победы». Также на ул. 50-летия Белгородской области удастся увидеть ретрооткрытки, а баннер «Знамя Победы над Рейхстагом» украсит культурный центр «Октябрь».
Кроме того, специалисты приводят в порядок памятники и обелиски. Завершить работы планируется к 6 мая.