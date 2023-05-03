Инсталляция «Знамя Победы над Рейхстагом» вернётся в Белгород к 9 Мая

Белгород продолжают готовить к празднованию Дня Победы. Областной центр украшают тематическими флагами, лентами и композициями. Одним из элементов оформления стала световая арка в форме звезды. Подобные арт-объекты появятся на улице 50-летия Белгородской области, Соборной площади, в Центральном парке, парке Победы, на Музейной площади, площадках перед многофункциональной ареной и кинотеатром «Русич».