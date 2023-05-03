Гладков прокомментировал отравление детей в прохоровской школе

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил в прямом эфире на комментарий одного из жителей Прохоровского района, где 2 мая произошло отравление нескольких детей.
Глава региона подтвердил информацию, которая ранее стала известна: пузырёк в школу принесла девочка, а попробовали его — мальчики. На уроке ребятам стало плохо, поэтому их пришлось госпитализировать.
Девочка принесла лекарственный препарат, пять мальчишек выпили. К сожалению, получили отравление. Один мальчик средней тяжести, другие — лёгкой. Их жизни ничего не угрожает. Никто ничего не скрывает, все службы работают.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Позже стало известно, что пострадали ученики восьмого класса. Ребята жаловались на сонливость, заторможенность и озноб. Отравившихся подростков 2 мая доставили в Прохоровскую ЦРБ. Один мальчик находится в реанимации. Прокуратура по факту произошедшего организовала проверку.