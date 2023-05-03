Гладков прокомментировал отравление детей в прохоровской школе

Позже стало известно, что пострадали ученики восьмого класса. Ребята жаловались на сонливость, заторможенность и озноб. Отравившихся подростков 2 мая доставили в Прохоровскую ЦРБ. Один мальчик находится в реанимации. Прокуратура по факту произошедшего организовала проверку.