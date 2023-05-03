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Гладков прокомментировал отравление детей в прохоровской школе

3 мая 2023, 16:49
Фото: 1MI
Глава региона подтвердил информацию, которую сегодня днём сообщили в Telegram-канале «Белгородский канал».
Сюжет
Дети

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил в прямом эфире на комментарий одного из жителей Прохоровского района, где 2 мая произошло отравление нескольких детей.

Глава региона подтвердил информацию, которая ранее стала известна: пузырёк в школу принесла девочка, а попробовали его — мальчики. На уроке ребятам стало плохо, поэтому их пришлось госпитализировать.

Девочка принесла лекарственный препарат, пять мальчишек выпили. К сожалению, получили отравление. Один мальчик средней тяжести, другие — лёгкой. Их жизни ничего не угрожает. Никто ничего не скрывает, все службы работают.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Позже стало известно, что пострадали ученики восьмого класса. Ребята жаловались на сонливость, заторможенность и озноб. Отравившихся подростков 2 мая доставили в Прохоровскую ЦРБ. Один мальчик находится в реанимации. Прокуратура по факту произошедшего организовала проверку.

Прокуратура проверит историю с отравлением белгородских школьников
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#Александра Склярова#Отравление#Подростки#Лекарственные препараты#Происшествия#Дети#Белгородская область#Прохоровский район#Вячеслав Гладков
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