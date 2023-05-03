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ЧП в белгородской школе, застрявший снаряд, переселенцы: итоги дня

3 мая 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Пятерых школьников госпитализировали с признаками отравления, а застрявший в земле на несколько дней боеприпас в Грайворонском горокруге вытащили. Тем временем выяснилось, что многие переселенцы не готовы переезжать дальше Белгорода или Белгородского района.

ЧП в школе

В прохоровской гимназии пятерых учащихся госпитализировали с признаками отравления. Школьники пожаловались на сонливость, заторможенность и озноб. Сотрудники учреждения вызвали им скорую помощь.

После госпитализации в Прохоровскую ЦРБ детей перевели в областную больницу в Белгороде. Выяснилось, что отравление наступило в результате приёма препарата, но какого конкретно, неизвестно.

По одной из версий, пострадавшие вытащили пузырёк с жидкостью из портфеля ученицы. По другой — она предложила лекарство сама. Все пострадавшие дети пока находятся в больнице. В гимназии проводится проверка.

Стали известны новые подробности ЧП в белгородской школе
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Застрявший снаряд

В селе Головчино Грайворонского горокруга на несколько дней застрял неразорвавшийся снаряд. 3 мая его вытащили. «Принудительное уничтожение боеприпасов» проходило в период с 14:30 до 15:00.

Снаряд обнаружили в конце апреля. Жителей близлежащих домов на время расселили. До 3 мая неразорвавшийся боеприпас не могли достать, поскольку мешала дождливая погода.

Застрявший в земле на несколько дней боеприпас в белгородском приграничье вытащили
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Белгородские переселенцы

Не все жители приграничья хотят переезжать дальше Белгорода и Белгородского района. Некоторые из них в будущем планируют вернуться домой, поэтому предпочитают вторичное жильё вместо новостроек.

Известно, что новое жильё взамен разрушенного обстрелами получили 58 белгородских семей. Переселить белгородцев, потерявших дома, планируют до конца года. На прошлой неделе новое жильё получили 42 собственника.

Не все жители приграничья хотят переезжать дальше Белгорода и Белгородского района
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